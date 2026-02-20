НА ЖИВО
          Шест часа оперират Линдзи Вон в САЩ

          Това е първата операция на 41-годишната скиорка в САЩ, след като претърпя четири интервенции в италианска болница след сложната фрактура на крака

          20 февруари 2026 | 22:27 381
          Легендата на алпийските ски Линдзи Вон, която получи сериозна контузия на Олимпийските игри в Милано-Кортина, успешно претърпя последната си операция. Спортистката обяви новината в социалните мрежи.

          На 8 февруари Вон се състезава в спускането, но не успя да завърши състезанието поради падане. След инцидента американката беше евакуирана от пистата с хеликоптер.

          Това е първата операция на 41-годишната скиорка в САЩ, след като претърпя четири интервенции в италианска болница след сложната фрактура на крака.

          „Само кратка информация . . . последната ми операция мина добре. Продължи малко повече от шест часа. Възстановявам се от операцията, но болката е трудна за контролиране. Възстановяването е бавно, но се надявам скоро да изляза от болницата“, написа Вон в Инстаграм и публикува снимки и видео.

          На 30 януари Вон пада по време на състезание за Световната купа и скъса предна кръстна връзка на коляното.

