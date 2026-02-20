НА ЖИВО
          Силен снеговалеж затвори летище „Швехат“ във Виена, полетите са пренасочени

          Очакват се закъснения, част от магистралите около Виена също са блокирани

          20 февруари 2026 | 10:49 60
          Виенското летище „Швехат“ временно е затворено заради тежките зимни условия и интензивен снеговалеж, съобщават австрийски медии. Пристигащите полети са пренасочени към други летища.

          Говорителят на аеропорта Петер Клеман заяви, че от 9:00 часа централноевропейско време се очакват отделни излитания, а от 10:00 часа – и кацания, но закъсненията ще продължат.

          „Препоръчваме на пътниците да се информират от авиокомпаниите за статуса на резервираните от тях полети“, каза Клеман и призова хората, чиито полети са отменени, „да не идват на летището“.

          Снегът създаде сериозни затруднения и по пътната инфраструктура. Виенската външна околовръстна магистрала (A21) е затворена в двете посоки по цялата си дължина, като обходът е възможен само в по-широк радиус.

          На Западната магистрала (A1) в Долна Австрия са регистрирани няколко инцидента и временно спиране на движението.

          Заради продължаващия снеговалеж властите предупреждават, че е възможно обстановката да остане усложнена и през следващите часове.

