Служебният кабинет „Гюров“: Нужен ли е вицепремиер по изборите и правилни ли са назначенията?

Коментари и критики към новото служебно правителство бяха изразени в ефира на „Здравей, България“, където експерти обсъдиха както структурата на кабинета, така и отделни назначения.

Предприемачът Таня Скринска постави под въпрос необходимостта от длъжността вицепремиер, отговарящ за честните избори.

„Длъжността вицепремиер, който да отговаря за честните избори, е странна, имайки предвид, че имаме МВР и правосъдие.“

По думите ѝ, след като постът вече съществува, е ключово кой го заема и дали отговаря на критериите за почтеност. Тя заяви, че Стоил Цицелков не е опровергал публично появила се информация за минали инциденти, включително арест за марихуана и шофиране след употреба на алкохол, както и за евентуална забрана да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори.

„Това е достатъчно компрометиращо и ще създаде проблем за правителството, но и за избирателите.“

Енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Еленко Божков коментира, че президентът Румен Радев се е разграничил от кабинета, определяйки го като политически.

„Това правителство реализира нова сглобка между ГЕРБ и ПП-ДБ.“

Според него самата идея за министър, отговарящ за честността на изборите, е проблематична, тъй като цялата мисия на служебното правителство е именно провеждането на честен вот.

Политологът Петър Чолаков също изрази резерви:

„За момента Цицелков не е опровергал нищо. Ако тази информация се потвърди, е доста неприятно. Започва се с фалстарт.“

Той обаче посочи и положителни примери в кабинета, като определи Надежда Нейнски като „евроатлантик“, Емил Дечев – като „добър експерт“, а Андрей Янкулов – като „доказал се в борбата с корупцията“.

Скринска постави въпроси и за връзки между групата на Ивайло Калушев и ПП-ДБ, както и за участието на представители, свързвани с Антикорупционния фонд, в контекста на случая „Петрохан-Околчица“. Тя изрази съмнение и относно способността на вътрешния министър да реагира адекватно на изборни проблеми.

В анализа си Чолаков допусна, че ако формацията на Румен Радев спечели изборите, е възможно партньорство с ПП-ДБ, но според него то би било краткотрайно.

Дебатът очерта разделителни линии около състава и функциите на служебния кабинет, както и около политическите баланси преди предстоящия вот.