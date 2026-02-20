София разширява автобусната мрежа с над 40 км и включва нови квартали към метрото

Столична община предлага разширяване на автобусната мрежа с над 40 км, както и включване на четири нови зони в редовния градски транспорт. В доклади на заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев се предвижда вилна зона „Косанин дол“, ж.к. „Лозен парк“, вилна зона „Горна баня“ и ул. „Народен герой“ да получат връзка с метрото и ключови градски центрове.

Жителите на тези райони ще имат директен достъп до метростанции, търговски обекти, учебни заведения и административни услуги. Новите и оптимизирани маршрути целят по-бързо и предвидимо придвижване, ограничаване на използването на лични автомобили и облекчаване на трафика.

„Правим поредна стъпка към по-удобен и предвидим градски транспорт. Въпреки финансовите затруднения и натрупаните проблеми в управлението на транспортните дружества, продължаваме да разширяваме мрежата и да подобряваме обслужването в кварталите“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Първият доклад засяга район „Панчарево“ и югоизточната периферия. Предвижда се разкриването на две нови довеждащи линии: №180 – между метростанция „Бизнес парк“ и в.з. „Косанин дол“, и №182 – между метростанция „Бизнес парк“, с. Герман и ж.к. „Лозен парк“. Така двата района за първи път ще бъдат включени в редовната автобусна мрежа с директна връзка към Първи метродиаметър.

Предвижда се и преномериране на крайградски линии – №1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 ще преминат в диапазона №181–188, като ще обслужват направленията към район „Панчарево“.

Вторият доклад обхваща южните и югозападните райони на столицата. Предлага се създаване на линия №65 между метростанция „Красно село“ и Боянската църква, която ще осигури връзка на местност „Гърдова глава“ с линия М3. Линия №806 ще свързва метростанция „Горна баня“ с в.з. „Горна баня“, район без досегашен достъп до градски транспорт.

Предвижда се и реорганизация – закрива се линия №805, а се въвежда №95, която ще свързва ж.к. „Студентски град“ и ж.к. „Манастирски ливади – Запад“, използвайки новата инфраструктура по бул. „Тодор Каблешков“ и съществуващата БУС лента.

Планирани са и промени по съществуващи маршрути: линия №107 ще обслужва двупосочно ул. „Народен герой“ и ще осигури по-добра връзка с трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III“; линия №801 ще бъде оптимизирана с по-добър достъп до учебни и здравни заведения в районите „Манастирски ливади“, „Бъкстон“ и „Гоце Делчев“; линия №804 ще бъде удължена до автостанция „Княжево“ за по-надеждно прекачване към трамваи №5 и №11.

С реализацията на предложенията ще се разшири обхватът на градския транспорт в досега необслужвани зони и ще се подобри връзката с метростанции „Бизнес парк“, „Красно село“ и „Горна баня“, както и с основни трамвайни направления.

Сред допълнителните мерки са изграждане на бърза зарядна станция за електробуси, обновяване на визуалната информация по спирките и подобряване на организацията на движението в ключови участъци.

„С тази инициатива градският транспорт в София става по-надежден, бърз и достъпен за всички жители. Свързваме нови квартали с метрото и ключовите центрове, намаляваме автомобилния трафик и даваме на столичани реална алтернатива за придвижване“, заяви Виктор Чаушев.

Докладите ще бъдат разгледани като допълнителни точки на заседанието на Столичния общински съвет на 26 февруари, като въвеждането на новите и оптимизирани линии е планирано за април 2026 г.