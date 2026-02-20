НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияОбщество

          София разширява транспорта: Нови автобусни линии към Панчарево, Бояна и Горна баня

          20 февруари 2026 | 18:49
          Пламена Ганева
          София готви сериозна реорганизация на обществения транспорт. Заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев внесе в Столичния общински съвет два доклада с предложения за нови линии, повече връзки и по-добро обслужване на периферните райони.

          Нови линии към Панчарево

          Първият пакет промени засяга източните части на столицата и район „Панчарево“. Предвиждат се две нови довеждащи линии:

          • № 180 – от метростанция „Бизнес парк“ до в.з. „Косанин дол“
          • № 182 – от метростанция „Бизнес парк“ през село Герман до ж.к. „Лозен парк“

          Така жителите ще получат директна връзка с Първи метродиаметър. Планира се и преномериране на част от крайградските линии – досегашните № 1–8 ще преминат в диапазона 181–188, за да се обособи ясна група маршрути към направлението „Панчарево“.

          Връзки към Бояна и Горна баня

          Втората вълна обхваща южните и югозападните квартали. Предлага се нова линия:

          • № 65 – между метростанция „Красно село“ и Боянската църква, с директна връзка на местност „Гърдова глава“ с линия М3.

          Предвижда се и:

          • № 806 – от метростанция „Горна баня“ до вилна зона „Горна баня“, която досега не разполагаше с градски транспорт.

          Промени в съществуващи маршрути

          Линия № 805 се закрива, а на нейно място ще бъде открита нова линия № 95, която ще свързва ж.к. „Студентски град“ и ж.к. „Манастирски ливади – запад“ по бул. „Тодор Каблешков“, използвайки новоизградената инфраструктура и бус лентата.

          Общо се планира разкриването на над 40 километра нови маршрути. Целта е повече квартали да получат директен достъп до метро, училища, търговски обекти и административни услуги.

          Ако предложенията бъдат приети, транспортната карта на София ще стане по-гъста, по-свързана и с по-ясна логика към периферията на града.

