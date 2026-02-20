НА ЖИВО
          Начало

          Социалният министър разпореди проверка за насилие над дете в училище във Врачанско

          Екип на ДАЗД ще посети учебното заведение в село Ракево, на учениците ще бъде осигурена психологическа подкрепа

          Хасан Адемов разпореди на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) да извърши проверка по сигнал за евентуално насилие над дете в училище във врачанското село Ракево.

          Екип на агенцията ще посети учебното заведение, за да установи всички факти и обстоятелства по случая, съобщават от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

          На пострадалото дете и неговите съученици ще бъде предложена психологическа подкрепа от специалисти на ДАЗД. Ще бъдат уведомени и всички компетентни институции, като от тях ще бъде изискана информация за предприетите действия.

          По сигнала работи и Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“. Социалните работници ще предприемат необходимите мерки за подкрепа на детето и неговото семейство в рамките на своите правомощия.

