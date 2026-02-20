Служебното правителство започва с фалстарт заради казуса „Цицелков“. Това коментира пред „Евроком“ бившият депутат и журналист Страхил Ангелов.

- Реклама -

Според него е „наглост и безочие“ подалият оставка да заплашва със съд, при положение че има издадена присъда за шофиране в нетрезво състояние. Ангелов попита риторично кого точно ще съди Цицелков – съда, който вече се е произнесъл на две инстанции.

Бившият народен представител посочи, че освен присъдата, съществуват данни за две задържания за притежание на наркотици, като в единия случай става въпрос за количество марихуана, определяно от криминалисти като дилърска доза. Той изрази недоумение от твърденията на МВР, че проверката изисква време, като отбеляза, че справка в масивите на ведомството отнема между шест и осем минути.

В анализа си Ангелов обвърза състава на служебния кабинет с казуса „Петрохан“ и неправителствена организация, около която има съмнения за тежки криминални престъпления и смъртни случаи. Той твърди, че приоритет на управляващите е да „заметат следите“, водещи към политическа формация ПП-ДБ. Ангелов припомни противоречиви изказвания на Асен Василев и Борислав Сандов относно познанството им с лица от въпросната организация.

Коментарът засегна и действията на Андрей Янкулов, който е насрочил заседание на Висшия съдебен съвет с единствена точка – смяна на изпълняващия функциите главен прокурор. Страхил Ангелов разкритикува срещата на Гюров със студенти, участвали в протестите, определяйки я като фаворизиране на „псевдоактивни борци“ без необходимите качества за държавно управление.

Бившият депутат обобщи политическата ситуация с тезата, че „неолибералният консенсус се е срутил“ след изборите в САЩ и загубата на Камала Харис. Той определи правителството като структура, доминирана от кадри на неправителствения сектор с външно финансиране, което според него обслужва чужди интереси.