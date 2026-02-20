НА ЖИВО
      петък, 20.02.26
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          Страхил Ангелов за Евроком: Наглост е Цицелков да заплашва със съд, след като е осъждан (видео)

          20 февруари 2026 | 13:13
          Страхил Ангелов за Евроком: Наглост е Цицелков да заплашва със съд, след като е осъждан (видео)
          Екип Евроком
          Служебното правителство започва с фалстарт заради казуса „Цицелков“. Това коментира пред „Евроком“ бившият депутат и журналист Страхил Ангелов.

          Според него е „наглост и безочие“ подалият оставка да заплашва със съд, при положение че има издадена присъда за шофиране в нетрезво състояние. Ангелов попита риторично кого точно ще съди Цицелков – съда, който вече се е произнесъл на две инстанции.

          Бившият народен представител посочи, че освен присъдата, съществуват данни за две задържания за притежание на наркотици, като в единия случай става въпрос за количество марихуана, определяно от криминалисти като дилърска доза. Той изрази недоумение от твърденията на МВР, че проверката изисква време, като отбеляза, че справка в масивите на ведомството отнема между шест и осем минути.

          Андрей Гюров прие оставката на вицепремиера Андрей Гюров прие оставката на вицепремиера

          В анализа си Ангелов обвърза състава на служебния кабинет с казуса „Петрохан“ и неправителствена организация, около която има съмнения за тежки криминални престъпления и смъртни случаи. Той твърди, че приоритет на управляващите е да „заметат следите“, водещи към политическа формация ПП-ДБ. Ангелов припомни противоречиви изказвания на Асен Василев и Борислав Сандов относно познанството им с лица от въпросната организация.

          Младежи от протестите пред Гюров: Няма да влизаме в листи, ще следим за честния вот Младежи от протестите пред Гюров: Няма да влизаме в листи, ще следим за честния вот

          Коментарът засегна и действията на Андрей Янкулов, който е насрочил заседание на Висшия съдебен съвет с единствена точка – смяна на изпълняващия функциите главен прокурор. Страхил Ангелов разкритикува срещата на Гюров със студенти, участвали в протестите, определяйки я като фаворизиране на „псевдоактивни борци“ без необходимите качества за държавно управление.

          Бившият депутат обобщи политическата ситуация с тезата, че „неолибералният консенсус се е срутил“ след изборите в САЩ и загубата на Камала Харис. Той определи правителството като структура, доминирана от кадри на неправителствения сектор с външно финансиране, което според него обслужва чужди интереси.

          Общество

          Пампорово отчита до 10% ръст на чуждестранните туристи, свалят цените през март

          Десислава Димитрова -
          Ръст между 8 и 10 процента на чуждестранните туристи се наблюдава в Пампорово през настоящия зимен сезон. Това съобщи пред БТА Стефан Присадов, изпълнителен директор на „Пампорово“ АД.
          Общество

          Ограничават движението по АМ „Струма“ през новата седмица заради обезопасяване на скатове

          Дамяна Караджова -
          Внимание, шофьори! Въвеждат се нови ограничения по АМ „Струма“ от понеделник заради обрушване на скатове.
          Инциденти

          Свлачище затрупа спирка във Велико Търново, затвориха пътя под Трапезица

          Дамяна Караджова -
          Кметът на Велико Търново поиска спешна намеса от държавата заради статута на историческия хълм.
