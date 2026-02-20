Свлачище застрашава хълма „Трапезица“, искат спешно укрепване и нова подпорна стена

Спешно укрепване на свлачище и изграждане на нова подпорна стена на хълма „Трапезица“ е поискал кметът на Велико Търново Даниел Панов от държавата. От общинската администрация уточняват, че Община Велико Търново е отправила искане до Министерството на културата за предприемане на необходимите действия.

Причината е свличане на земна маса и скални отломки от източния склон на хълма, което е довело до увреждане на подпорна стена и на автобусна спирка в подножието на историческата местност.

Хълмът „Трапезица“ е изключителна държавна собственост и паметник на културата от национално значение, което прави ситуацията особено сериозна.

Заради свлачището е затворен пътният участък от каменния мост в квартал „Асенов“ до разклона за бившата фабрика „Мавриков“. Въведен е обходен маршрут през улица „Св. Климент Охридски“, покрай църквата „Св. св. Петър и Павел“, по новия мост над река Янтра и по улица „Ксилифорска“. По този маршрут се движат и автобусите от обществения транспорт.

След извършване на укрепителните дейности ще бъде поставена нова автобусна спирка на мястото на увредената.

Подобна ситуация не се случва за първи път. Преди 10 години бяха предприети спешни укрепителни мерки заради свлачище северно от хълма. Тогава от държавния бюджет бяха отпуснати 291 000 лева за укрепване и отводняване, предаде БТА.