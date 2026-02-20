НА ЖИВО
          НачалоБългарияКултура

          Свлачище застрашава хълма „Трапезица“, искат спешно укрепване и нова подпорна стена

          Община Велико Търново настоява за намеса на държавата, след като земна маса и скали увредиха стена и автобусна спирка

          20 февруари 2026 | 11:23 340
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Спешно укрепване на свлачище и изграждане на нова подпорна стена на хълма Трапезица е поискал кметът на Велико Търново Даниел Панов от държавата. От общинската администрация уточняват, че Община Велико Търново е отправила искане до Министерството на културата за предприемане на необходимите действия.

          Причината е свличане на земна маса и скални отломки от източния склон на хълма, което е довело до увреждане на подпорна стена и на автобусна спирка в подножието на историческата местност.

          Николай Колев на разходка до „Трапезица“ с фуникуляр Николай Колев на разходка до „Трапезица“ с фуникуляр

          Хълмът „Трапезица“ е изключителна държавна собственост и паметник на културата от национално значение, което прави ситуацията особено сериозна.

          Заради свлачището е затворен пътният участък от каменния мост в квартал „Асенов“ до разклона за бившата фабрика „Мавриков“. Въведен е обходен маршрут през улица „Св. Климент Охридски“, покрай църквата „Св. св. Петър и Павел“, по новия мост над река Янтра и по улица „Ксилифорска“. По този маршрут се движат и автобусите от обществения транспорт.

          След извършване на укрепителните дейности ще бъде поставена нова автобусна спирка на мястото на увредената.

          Проф. Тодор Гаунов: Независимостта ни се обявява във Велико Търново заради историческата приемственост Проф. Тодор Гаунов: Независимостта ни се обявява във Велико Търново заради историческата приемственост

          Подобна ситуация не се случва за първи път. Преди 10 години бяха предприети спешни укрепителни мерки заради свлачище северно от хълма. Тогава от държавния бюджет бяха отпуснати 291 000 лева за укрепване и отводняване, предаде БТА.

