Свлачище затрупа спирка във Велико Търново, затвориха пътя под Трапезица

Свличане на земна маса и скални отломки затрупа автобусна спирка и разруши подпорна стена във Велико Търново. Инцидентът е станал през нощта в квартал „Асенов“, в непосредствена близост до подножието на историческия хълм Трапезица. Няма пострадали граждани, тъй като по време на срутването в района не е имало чакащи пътници.

- Реклама -

Заради риска от последващи свличания движението в района е незабавно преустановено. Затворен за пътни превозни средства е участъкът от каменния мост в квартал „Асенов“ до разклона за бившата фабрика „Мавриков“. Ограничението наложи промени в трафика по натовареното направление Велико Търново – Горна Оряховица, който минава точно под хълма.

Въведена е временна организация на движението, като леките автомобили и автобусите от обществения транспорт се насочват по обходен маршрут. Трафикът преминава през улица „Св. Климент Охридски“, покрай църквата „Св. св. Петър и Павел“, по новия мост над река Янтра и улица „Ксилифорска“.

От местната администрация уточниха, че вече са предприети административни стъпки за трайно решаване на проблема. Кметът Даниел Панов е изпратил искане до държавата за осигуряване на средства за аварийни дейности. Повече детайли за реакцията на институциите вижте в Свлачище застрашава хълма „Трапезица“, искат спешно укрепване и нова подпорна стена.

Намесата на Министерството на културата е наложителна процедура, тъй като хълмът Трапезица е изключителна държавна собственост и паметник на културата от национално значение. Това изисква съгласуване с ведомството за всяка строителна намеса. Общината настоява за спешно укрепване на терена и изграждане на ново защитно съоръжение, което да гарантира безопасността на преминаващите и живущите в квартала.

Разрушената подпорна стена не е успяла да удържи тежестта на скалните късове, които са затрупали зоната за чакане на пътници. От кметството посочиха, че след приключване на укрепителните дейности повредената автобусна спирка ще бъде подменена с нова, за да се възстанови нормалното транспортно обслужване на района.

Това не е първият подобен инцидент в района на историческия хълм. Преди 10 години бяха наложени спешни мерки заради свлачище в северната част на възвишението. Тогава от държавния бюджет бяха отпуснати 291 000 лева за дейности по укрепване и отводняване на ската.

Експерти предстои да извършат пълен оглед на терена, за да преценят обема на необходимите ремонтни дейности. До пълното обезопасяване на ската обходният маршрут остава в сила за всички превозни средства.