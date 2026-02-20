НА ЖИВО
      петък, 20.02.26
          НачалоБългарияИнциденти

          Свлачище затрупа спирка във Велико Търново, затвориха пътя под Трапезица

          Кметът на Велико Търново поиска спешна намеса от държавата заради статута на историческия хълм.

          20 февруари 2026 | 13:54 740
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Свличане на земна маса и скални отломки затрупа автобусна спирка и разруши подпорна стена във Велико Търново. Инцидентът е станал през нощта в квартал „Асенов“, в непосредствена близост до подножието на историческия хълм Трапезица. Няма пострадали граждани, тъй като по време на срутването в района не е имало чакащи пътници.

          Заради риска от последващи свличания движението в района е незабавно преустановено. Затворен за пътни превозни средства е участъкът от каменния мост в квартал „Асенов“ до разклона за бившата фабрика „Мавриков“. Ограничението наложи промени в трафика по натовареното направление Велико Търново – Горна Оряховица, който минава точно под хълма.

          Въведена е временна организация на движението, като леките автомобили и автобусите от обществения транспорт се насочват по обходен маршрут. Трафикът преминава през улица „Св. Климент Охридски“, покрай църквата „Св. св. Петър и Павел“, по новия мост над река Янтра и улица „Ксилифорска“.

          От местната администрация уточниха, че вече са предприети административни стъпки за трайно решаване на проблема. Кметът Даниел Панов е изпратил искане до държавата за осигуряване на средства за аварийни дейности. Повече детайли за реакцията на институциите вижте в Свлачище застрашава хълма „Трапезица“, искат спешно укрепване и нова подпорна стена.

          Частично бедствено положение в Септември заради свлачище Частично бедствено положение в Септември заради свлачище

          Намесата на Министерството на културата е наложителна процедура, тъй като хълмът Трапезица е изключителна държавна собственост и паметник на културата от национално значение. Това изисква съгласуване с ведомството за всяка строителна намеса. Общината настоява за спешно укрепване на терена и изграждане на ново защитно съоръжение, което да гарантира безопасността на преминаващите и живущите в квартала.

          Разрушената подпорна стена не е успяла да удържи тежестта на скалните късове, които са затрупали зоната за чакане на пътници. От кметството посочиха, че след приключване на укрепителните дейности повредената автобусна спирка ще бъде подменена с нова, за да се възстанови нормалното транспортно обслужване на района.

          Това не е първият подобен инцидент в района на историческия хълм. Преди 10 години бяха наложени спешни мерки заради свлачище в северната част на възвишението. Тогава от държавния бюджет бяха отпуснати 291 000 лева за дейности по укрепване и отводняване на ската.

          Експерти предстои да извършат пълен оглед на терена, за да преценят обема на необходимите ремонтни дейности. До пълното обезопасяване на ската обходният маршрут остава в сила за всички превозни средства.

