Кметът на София Васил Терзиев внесе предложение до Столичния общински съвет (СОС) за сключване на споразумение с Българската академия на науките (БАН). Целта е прекратяване на дългогодишния спор за терените и старт на изграждането на парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“, съобщи БГНЕС.

Докладът е изготвен съвместно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, заместник-кмета по строителство Никола Лютов и кмета на района Ангел Стефанов. Проектът за спогодба предвижда взаимни отстъпки и прехвърляне на собственост, за да се избегнат по-нататъшни съдебни битки.

Според условията БАН ще бъде призната за собственик на обособена част от 6 787 кв. м, където се предвижда изграждането на астрономически и образователен център. Столичната община ще придобие правата върху останалите малко над 82 дка, предназначени за парка и уличната мрежа. Академията ще прехвърли безвъзмездно и шест сгради, които попадат в зоната на бъдещото зелено пространство.

В замяна градската управа ще предостави на научната институция два съседни общински имота. Изготвени са пазарни оценки, които потвърждават равностойността на замяната.

„Това е една от първите теми, с които се захванахме още в началото на мандата“, заяви Васил Терзиев.

Той припомни, че казусът е блокиран от близо 16 години, когато малцина са вярвали във възможността за развръзка.

Историята на проекта датира от 2009 г., когато граждански организации настояват за създаване на парк върху терените. През юни 2023 г. СОС одобри подробния устройствен план, но част от имота бе оспорена в съда от БАН, което спря изпълнението.

При одобрение на спогодбата БАН ще оттегли иска си. Общината планира да изгради необходимата улична инфраструктура в периода 2027–2029 г. Новата зелена зона ще свърже пространството около баня „Овча купел“ с булевардите „Президент Линкълн“ и „Бойчо Бойчев“.