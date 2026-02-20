НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:58 Психологът Иван Власев: Няма симптоми на меланхолия или депресия при участниците в случая „Петрохан“17:46 ИЗВЪНРЕДНО: Затварят за две нощи поред летище „Васил Левски“, освен за военни полети13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоБългарияОбщество

          Терзиев предлага споразумение с БАН за отпушване на парк „Кукуряк“ в „Овча купел“

          Васил Терзиев предлага замяна на имоти с БАН, за да започне изграждането на зелената зона

          20 февруари 2026 | 17:55 610
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Кметът на София Васил Терзиев внесе предложение до Столичния общински съвет (СОС) за сключване на споразумение с Българската академия на науките (БАН). Целта е прекратяване на дългогодишния спор за терените и старт на изграждането на парк „Кукуряк“ в район „Овча купел“, съобщи БГНЕС.

          - Реклама -
            
            

          Докладът е изготвен съвместно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, заместник-кмета по строителство Никола Лютов и кмета на района Ангел Стефанов. Проектът за спогодба предвижда взаимни отстъпки и прехвърляне на собственост, за да се избегнат по-нататъшни съдебни битки.

          Според условията БАН ще бъде призната за собственик на обособена част от 6 787 кв. м, където се предвижда изграждането на астрономически и образователен център. Столичната община ще придобие правата върху останалите малко над 82 дка, предназначени за парка и уличната мрежа. Академията ще прехвърли безвъзмездно и шест сгради, които попадат в зоната на бъдещото зелено пространство.

          В замяна градската управа ще предостави на научната институция два съседни общински имота. Изготвени са пазарни оценки, които потвърждават равностойността на замяната.

          „Това е една от първите теми, с които се захванахме още в началото на мандата“,

          заяви Васил Терзиев.

          Той припомни, че казусът е блокиран от близо 16 години, когато малцина са вярвали във възможността за развръзка.

          Историята на проекта датира от 2009 г., когато граждански организации настояват за създаване на парк върху терените. През юни 2023 г. СОС одобри подробния устройствен план, но част от имота бе оспорена в съда от БАН, което спря изпълнението.

          При одобрение на спогодбата БАН ще оттегли иска си. Общината планира да изгради необходимата улична инфраструктура в периода 2027–2029 г. Новата зелена зона ще свърже пространството около баня „Овча купел“ с булевардите „Президент Линкълн“ и „Бойчо Бойчев“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Валентин Кардамски: САЩ подготвят удар срещу Иран, използват летище София

          Десислава Димитрова -
          Летище София ще бъде затворено за граждански полети на 23 и 24 февруари, за да обслужи американски военни самолети. Това твърдение изрази журналистът и международен анализатор Валентин Кардамски в разговор с Николай Колев.
          Общество

          София разширява транспорта: Нови автобусни линии към Панчарево, Бояна и Горна баня

          Пламена Ганева -
          София подготвя нови автобусни линии към Панчарево, Бояна и Горна баня. Над 40 км маршрути и повече връзки с метрото могат да променят изцяло градската транспортна карта.
          Политика

          Врам Чифчиян: Делегираните бюджети превръщат културата в търговия

          Десислава Димитрова -
          Системата на делегираните бюджети в сценичните изкуства е порочна и превръща оперно-симфоничните дружества в търговски предприятия.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions