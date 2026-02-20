НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:46 ИЗВЪНРЕДНО: Затварят за две нощи поред летище „Васил Левски“, освен за военни полети13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоБългарияИнциденти

          Тежка катастрофа край Хасково: Двама загинаха, майка и дете са пострадали

          Пострадалите са майка и дете, чиято възраст се уточнява

          20 февруари 2026 | 17:10 770
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Тежка катастрофа с двама загинали и двама пострадали е станала в ранния следобед край хасковското село Войводово. Началникът на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР – Хасково Иван Расоков уточни, че автомобилът, с който са пътували, е самокатастрофирал

          - Реклама -
            
            

          Сигналът за инцидента е подаден към 14:20 часа. Загиналите са водачът на автомобила и една от спътниците му, каза още началникът на „Пътна полиция“ . По първоначална информация спътниците в колата са семейство.

          18-годишен шофьор блъсна и уби жена в Пазарджик, колата се заби в светофар 18-годишен шофьор блъсна и уби жена в Пазарджик, колата се заби в светофар

          Пострадалите са майка и дете, чиято възраст се уточнява. Те са откарани в болницата в Хасково.

          Първоначалният оглед от екипа на място показва, че колата е излязла от платното и се е преобърнала в крайпътно дере. Точните причини за инцидента се изясняват.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ИЗВЪНРЕДНО: Затварят за две нощи поред летище „Васил Левски“, освен за военни полети

          Никола Павлов -
          Все още на терминал 1 са разположени 6 американски "летящи цистерни"
          Крими

          Борислав Сандов за случая „Петрохан“: Разказ за „спечелена битка срещу дървената мафия“

          Десислава Димитрова -
          Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов публикува във Facebook позиция, в която говори за „спечелена битка срещу дървената мафия“ и дава своята гледна точка по случая „Петрохан“.
          България

          Новият шеф на МВР изолира главния секретар. Георги Кандев го сменя

          Екип Евроком -
          Говори се, че е спусната устна заповед към полицейските директори в страната да не се изпълняват разпорежданията на сегашния Мирослав Рашков
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions