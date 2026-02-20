Токсин в адаптирано мляко доведе до хоспитализация на бебета в Испания

Три бебета в Испания са били хоспитализирани, след като са консумирали адаптирано бебешко мляко, съдържащо токсина цереулид, съобщава БНР. Средната възраст на засегнатите новородени е била четири месеца.

За последните два месеца общо 41 кърмачета в страната са проявили стомашно-чревни симптоми. От Министерството на здравеопазването информират, че всички бебета, приети в болница, вече са изписани. От пазара са изтеглени няколко партиди адаптирано мляко, в които е установено наличието на токсина.

От Европейския център за превенция и контрол на заболяванията уточняват, че „отравянето с цереулид обикновено се проявява с относително леки симптоми“. В същото време експертите предупреждават, че при „новородени и кърмачета под шестмесечна възраст има по-голяма вероятност от развитие на по-тежки симптоми, както и по-голяма податливост на дехидратация“.

Според европейските власти, „в резултат на продължаващото изтегляне от пазара, настоящата вероятност от излагане на опасност се смята за ниска“ за бебетата в Европа.

Докладът на центъра обхваща над 100 случая в седем европейски държави, като са регистрирани около 30 хоспитализации. Не всички правителства обаче са предоставили информация за състоянието на засегнатите деца.

Освен Испания, най-много разследвани случаи има във Франция – с 11 хоспитализации и два смъртни случая, както и в Обединеното кралство, където 44 деца са проявили симптоми на отравяне.