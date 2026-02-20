НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоБългарияИнциденти

          Трагедия в „Св. Анна“:Околийски разпореди спешна проверка след смъртта на новородено

          20 февруари 2026 | 13:06 730
          Снимка: МЗ
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски е разпоредил проверка в УМБАЛ „Св. Анна“ – София след смъртта на новородено бебе в лечебното заведение.

          - Реклама -
            
            

          По случая са ангажирани инспектори от Регионалната здравна инспекция – София област, както и представители на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, които трябва да установят всички факти и обстоятелства около инцидента.

          От Министерството на здравеопазването съобщават, че според първоначалната информация, предоставена от болницата, бебето е било с тежко вродено заболяване.

          Проверката цели да изясни обстоятелствата около случая и действията на медицинския екип.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Страхил Ангелов за Евроком: Наглост е Цицелков да заплашва със съд, след като е осъждан (видео)

          Екип Евроком -
          Той твърди, че приоритет на управляващите е да „заметат следите“, водещи към политическа формация ПП-ДБ
          Общество

          Здравословен проблем върнал Иво Калушев от Мексико, твърди българка от Плая дел Кармен

          Дамяна Караджова -
          Гмуркачка, познавала групата, отрича слухове за незаконни дейности и разказва за духовните практики на лама Иво
          Общество

          Опасно време: Оранжев код за снеговалежи утре (КАРТА)

          Никола Павлов -
          Предупрежденията са в сила за цяла Централна и Източна България
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions