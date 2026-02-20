Трагедия в „Св. Анна“:Околийски разпореди спешна проверка след смъртта на новородено

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски е разпоредил проверка в УМБАЛ „Св. Анна“ – София след смъртта на новородено бебе в лечебното заведение.

По случая са ангажирани инспектори от Регионалната здравна инспекция – София област, както и представители на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, които трябва да установят всички факти и обстоятелства около инцидента.

От Министерството на здравеопазването съобщават, че според първоначалната информация, предоставена от болницата, бебето е било с тежко вродено заболяване.

Проверката цели да изясни обстоятелствата около случая и действията на медицинския екип.