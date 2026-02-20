Доналд Тръмп обяви, че държавите от неговия Съвет за мир са осигурили 7 млрд. долара за фонд за възстановяване на ивицата Газа. По време на първото заседание на организацията президентът на САЩ уточни, че средствата ще бъдат използвани само след пълното разоръжаване на групировката „Хамас“, предаде Ройтерс.

Американската страна се ангажира да предостави отделно 10 млрд. долара за дейността на съвета. Сред държавите, направили първоначални вноски, са Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Кувейт, Бахрейн, Мароко, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан. Представители на Израел участват във формата, но палестинската страна не е представена.

За поддържането на реда се подготвят международни сили, които ще бъдат ръководени от американски генерал и негов индонезийски заместник. Президентът на Индонезия Прабово Субианто потвърди, че страната му ще изпрати до 8000 войници. Планира се контингентът да достигне 20 000 военни и да бъдат обучени 12 000 полицаи.

Върховният представител за Газа в Съвета Николай Младенов съобщи, че само в първите часове на кампанията около 2000 палестинци са кандидатствали за работа в новите полицейски сили.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди, че „Хамас“ ще бъде разоръжена „по един или друг начин“ и скоро ще трябва да избира дали това да стане доброволно, или със сила. Говорителят на групировката Хазем Касем коментира, че разоръжаването може да бъде обсъдено, но настоя международните сили да спрат израелската агресия.

Тръмп съобщи още, че ФИФА ще събере 75 млн. долара за футболни проекти в анклава, а ООН ще допринесе с 2 млрд. долара хуманитарна помощ. Американският държавен глава заяви намерение да подпомогне финансово ООН, за да я направи „жизнеспособна“, въпреки предишните критики към организацията.

„Няма „план Б“ за ивицата Газа. „План Б“ е да се върнем към войната. Никой тук не иска това“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио.