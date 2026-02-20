Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви въвеждането на нови универсални мита в размер на 10%. Действието идва непосредствено след решението на Върховния съд, с което предишните му мащабни търговски налози бяха обявени за незаконосъобразни.

Тръмп определи съдебното решение като „дълбоко разочароващо“ и заяви, че е „абсолютно засрамен“ от определени членове на състава, информира БГНЕС. В изявление пред журналисти държавният глава изрази мнение, че институцията е била „повлияна от чуждестранни интереси“.

Въпреки блокирането на съществена част от икономическата му програма, президентът подчерта, че ще бъдат задействани алтернативни механизми. Той отбеляза, че новите подходи, включително налогът от 10%, могат да донесат по-големи приходи в хазната и допълни, че се чувства „по-силен“ след съдебния удар.