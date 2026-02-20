НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп обяви нови глобални мита от 10% след решението на Върховния съд

          20 февруари 2026 | 23:10 330
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви въвеждането на нови универсални мита в размер на 10%. Действието идва непосредствено след решението на Върховния съд, с което предишните му мащабни търговски налози бяха обявени за незаконосъобразни.

          - Реклама -
            
            

          Тръмп определи съдебното решение като „дълбоко разочароващо“ и заяви, че е „абсолютно засрамен“ от определени членове на състава, информира БГНЕС. В изявление пред журналисти държавният глава изрази мнение, че институцията е била „повлияна от чуждестранни интереси“.

          Въпреки блокирането на съществена част от икономическата му програма, президентът подчерта, че ще бъдат задействани алтернативни механизми. Той отбеляза, че новите подходи, включително налогът от 10%, могат да донесат по-големи приходи в хазната и допълни, че се чувства „по-силен“ след съдебния удар.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кирил Веселински: Американски самолети са на летище София, готвят се удари срещу Иран

          Десислава Димитрова -
          Депутатът от ПП МЕЧ Кирил Веселински определи предстоящото затваряне на летище София през нощта на 23 и 24 февруари като „ужасяваща новина“.
          Политика

          Валентин Кардамски: САЩ подготвят удар срещу Иран, използват летище София

          Десислава Димитрова -
          Летище София ще бъде затворено за граждански полети на 23 и 24 февруари, за да обслужи американски военни самолети. Това твърдение изрази журналистът и международен анализатор Валентин Кардамски в разговор с Николай Колев.
          Политика

          САЩ спират работните разрешителни за кандидати за убежище

          Пламена Ганева -
          Администрацията на президента Доналд Тръмп предлага спиране на работните разрешителни за кандидати за убежище. Мярката може да блокира достъпа до труд за десетилетия и се очаква да бъде атакувана в съда.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions