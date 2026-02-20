Тръмп продължи действието на извънредното положение заради политиката на Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да удължи с една година действието на националното извънредно положение, свързано със заплахите, породени от руската политика. Това беше посочено в съответния административен документ, публикуван във Федералния регистър на САЩ.

Декларацията за извънредно положение беше обявена за първи път на 6 март 2014 г. с Указ 13660 в отговор на действията на Русия, които, както отбеляза Белият дом, подкопават демокрацията, сигурността и териториалната цялост на Украйна.

Указът на Тръмп, който влиза в сила на 20 февруари, удължава няколко антируски санкции, наложени преди това с укази през 2014, 2018 и 2022 г. В новия документ Тръмп отбеляза, че тази декларация трябва да бъде удължена с още една година – след 6 март 2026 г. – защото политиката и действията на Русия, включително нарушенията на международните норми, продължават да представляват „необичайна и изключителна заплаха за националната сигурност и външната политика на САЩ“.

По-конкретно, тази заплаха за Съединените щати се състои от действия и политики на руското правителство спрямо Украйна, които:

подкопават демократичните процеси и институции в Украйна;

заплашват мира, сигурността, стабилността, суверенитета и териториалната цялост на Украйна;

улесняват незаконното присвояване на украински активи и ресурси.

Извънредното положение предоставя на правителството на САЩ широки правомощия да налага санкции и други ограничителни мерки срещу лица и организации, действащи в интерес или от името на руското правителство.

Предишни удължавания на това извънредно положение и свързаните с него санкции са били налагани по време на администрациите както на президентите Джо Байдън, така и на Доналд Тръмп. През април 2025 г. Тръмп удължи подобни мерки за още една година.