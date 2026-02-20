НА ЖИВО
          Свят

          Тръмп разглежда възможността за ограничен удар по Иран

          20 февруари 2026 | 09:53
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля ограничен първоначален удар срещу Иран, за да го принуди да подпише ядрена сделка, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

          „Подобен ход не би се квалифицирал като пълномащабна атака, която би могла да провокира сериозен ответен удар“, се казва в статията.

          Американците биха могли да нанесат първи удар срещу няколко военни или правителствени обекта. Ако Иран продължи да обогатява уран, САЩ биха започнали пълномащабна кампания срещу правителствени обекти в републиката, се казва в статията.

          Това предполага, че Тръмп е готов да използва военна сила не само за наказателни цели, но и за да проправи пътя за споразумение, приемливо за Вашингтон, отбелязва WSJ.

          Висши съветници многократно са предлагали подобен план на лидера на Белия дом, но не е ясно колко сериозно го обмисля, се отбелязва в материала.

          The New York Times съобщи в четвъртък, че Съединените щати са пренасочили над 50 изтребителя и две групи самолетоносачи към Близкия изток. Те биха могли да се присъединят към американската военноморска група този уикенд или началото на следващата седмица. Според CBS американските военни са готови да нанесат удари срещу Иран още в събота.

          Самият Тръмп заяви, че яснота по сделката с Техеран трябва да бъде постигната в рамките на следващите десет дни.

          Свят

          Иран предупреди за „решителен отговор“ в случай на военна агресия на САЩ

          САЩ продължават да изграждат военното си присъствие в Близкия изток.
          Свят

          TWZ: Военноморски учения на Китай, Иран и Русия в Ормузкия проток усложняват усилията на САЩ за атака срещи Ислямската република

          Това би могло да усложни американските усилия за атака срещу Иран.
          Общество

          Отиде си актьорът от „Анатомията на Грей“ Ерик Дейн

          Звездата от Grey's Anatomy и Euphoria загуби битката с амиотрофична латерална склероза
