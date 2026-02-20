НА ЖИВО
          20 февруари 2026 | 13:08
          Михаил Георгиев
          Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще разпореди на федералните агенции да започнат публикуване на правителствени документи, свързани с извънземни и неидентифицирани летящи обекти (НЛО). Държавният глава мотивира решението си със силния обществен интерес по въпроса.

          Преди това Тръмп обвини предшественика си Барак Обама в неправомерно разкриване на класифицирана информация за извънземни по време на публично обсъждане. Настоящият президент не предостави доказателства за твърдението си.

          Повод за размяната на реплики стана интервю, излъчено в събота, в което Обама заяви, че извънземните са реални, но уточни, че не ги е виждал. Бившият президент допълни, че те не се съхраняват в „Зона 51“ – секретната база на Военновъздушните сили в Невада.

          „Не знам дали са истински, или не. Мога да ви кажа, че той е разкрил класифицирана информация“, коментира Тръмп. Той определи действията на Обама като „голяма грешка“ и подчерта, че самият той няма мнение по темата и не говори за нея.

