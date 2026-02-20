НА ЖИВО
          Тръмп струпва военна мощ край Иран: Най-големият самолетоносач в света се насочва към Близкия изток

          20 февруари 2026 | 16:08
          Пламена Ганева
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди ударна група самолетоносачи да се отправи към Близкия изток на фона на обмисляни военни действия срещу Иран, съобщава „Таймс ъф Израел“.

          Данни от сайтове за проследяване на кораби показват, че разрушителят „Мейхен“ от клас „Арли Бърк“, част от групата около самолетоносача „Джералд Форд“, е преминал през Гибралтарския проток. Очаква се самолетоносачът да достигне региона в следващите дни.

          Според „Уолстрийт джърнъл“ президентът Тръмп обмисля първоначален ограничен военен удар срещу Иран, който да окаже натиск върху Техеран за постигане на ново ядрено споразумение.

          Ако бъде одобрена, операцията може да се случи в рамките на дни и да бъде насочена към военни или правителствени обекти, с цел да се избегне мащабна ескалация. При отказ на Иран да прекрати обогатяването на уран, САЩ могат да преминат към по-широка военна кампания, насочена към правителствени структури.

          Тръмп предупреди, че „лоши неща ще се случат“, ако Иран не намали съществено ядрената си програма.

          „Може да се наложи да предприемем следваща стъпка, а може и да не го направим. Може би ще постигнем споразумение. Ще разберете през следващите, вероятно, 10 дни“, заяви президентът по време на заседание на Съвета за мир във Вашингтон.

          Военното присъствие на САЩ в региона се засилва, докато дипломатическото напрежение около ядрената програма на Иран остава високо.

