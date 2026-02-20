Трайков поиска от КЕВР отчет за проверките на сметките за ток

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков поиска подробна информация за проверките на високите сметки за електроенергия от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски. Двамата обсъдиха проблема на работна среща в министерството, свикана заради общественото напрежение.

- Реклама -

До момента в регулатора са постъпили около 2200 жалби, като сигналите продължават. Трайков настоя за ясен и прозрачен процес в кратки срокове. Според него установяването на истината – дали става дума за надписано потребление, грешки или реално повишена консумация, е съществено за доверието на потребителите.

По данни на КЕВР през декември 2025 г. потреблението е скочило средно с 30–40% спрямо ноември. Анализът сравнява месеците ноември, декември и януари със същия период на предходната година. При 40–45% от подалите жалби е отчетено по-ниско потребление спрямо миналата година, а при около 20% – по-високо.

При сериозни разминавания електромерите се тестват в независима лаборатория. Ако се докаже техническа грешка, фактурите ще се коригират, а при установена злоупотреба ще се налагат санкции.

КЕВР пое ангажимент да представи обобщени данни в края на февруари или началото на март. Обсъден беше и контролът върху електроразпределителните дружества за изплащане на компенсации на подведени потребители.

„Никой не бива да смята, че подобни практики или схеми ще останат незабелязани от Министерството на енергетиката“, заяви Трайков.