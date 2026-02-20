НА ЖИВО
          Трайков поиска от КЕВР отчет за проверките на сметките за ток

          20 февруари 2026 | 20:43 310
          Снимка: WIKIMEDIA COMMONS
          Министърът на енергетиката Трайчо Трайков поиска подробна информация за проверките на високите сметки за електроенергия от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски. Двамата обсъдиха проблема на работна среща в министерството, свикана заради общественото напрежение.

          До момента в регулатора са постъпили около 2200 жалби, като сигналите продължават. Трайков настоя за ясен и прозрачен процес в кратки срокове. Според него установяването на истината – дали става дума за надписано потребление, грешки или реално повишена консумация, е съществено за доверието на потребителите.

          По данни на КЕВР през декември 2025 г. потреблението е скочило средно с 30–40% спрямо ноември. Анализът сравнява месеците ноември, декември и януари със същия период на предходната година. При 40–45% от подалите жалби е отчетено по-ниско потребление спрямо миналата година, а при около 20% – по-високо.

          При сериозни разминавания електромерите се тестват в независима лаборатория. Ако се докаже техническа грешка, фактурите ще се коригират, а при установена злоупотреба ще се налагат санкции.

          КЕВР пое ангажимент да представи обобщени данни в края на февруари или началото на март. Обсъден беше и контролът върху електроразпределителните дружества за изплащане на компенсации на подведени потребители.

          „Никой не бива да смята, че подобни практики или схеми ще останат незабелязани от Министерството на енергетиката“, заяви Трайков.

