Трети ден издирват риболовен кораб край Маслен нос

Трети ден продължава мащабната издирвателна операция по родното Черноморие след изчезването на риболовен кораб в района на нос Коракя.

В акцията участват вертолет и катер на Военноморските сили, а „Гранична полиция“ се включва с дронове и допълнителен плавателен съд. Доброволци продължават да обхождат плажове и труднодостъпни скалисти участъци с надеждата да открият следи от плавателния съд или екипажа.

Вчера водолази от доброволния отряд в Созопол са установили следи от разлив на дизелово гориво в района, където за последно е засечен корабът.

На борда са били 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един член на екипажа.

Издирването продължава при засилено наблюдение както по вода, така и по въздух, като надеждите са, че евентуални отломки или следи ще бъдат забелязани при обходите в крайбрежната зона.