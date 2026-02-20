НА ЖИВО
          Трети ден издирват риболовен кораб край Маслен нос

          Военноморските сили, „Гранична полиция“ и доброволци претърсват морето и бреговата ивица след следи от разлив на гориво

          20 февруари 2026 | 07:28 240
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Трети ден продължава мащабната издирвателна операция по родното Черноморие след изчезването на риболовен кораб в района на нос Коракя.

          В акцията участват вертолет и катер на Военноморските сили, а „Гранична полиция“ се включва с дронове и допълнителен плавателен съд. Доброволци продължават да обхождат плажове и труднодостъпни скалисти участъци с надеждата да открият следи от плавателния съд или екипажа.

          Вчера водолази от доброволния отряд в Созопол са установили следи от разлив на дизелово гориво в района, където за последно е засечен корабът.

          Откриха петно от дизел край Маслен нос (ВИДЕО) Откриха петно от дизел край Маслен нос (ВИДЕО)

          На борда са били 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един член на екипажа.

          Издирването продължава при засилено наблюдение както по вода, така и по въздух, като надеждите са, че евентуални отломки или следи ще бъдат забелязани при обходите в крайбрежната зона.

