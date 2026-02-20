Българската социалистическа партия (БСП) навлиза в нов етап с подготовка за предстоящите парламентарни избори и избор на ново ръководство. Това заяви кметът на Дряново и член на Националния съвет на партията Трифон Панчев в предаването „Делници“. По думите му конгресът е дал нова посока, а новото Изпълнително бюро, което предстои да бъде избрано, ще има задачата да върне левицата като фактор в политическия живот.

Панчев коментира ниските социологически резултати, които отреждат на партията между 2 и 4 процента. Според него част от тези проучвания са правени преди смяната на лидера или не отразяват реалната картина. Той изрази увереност, че с новото ръководство и обновяването на листите партията може да постигне по-висок резултат, съизмерим с този от последните парламентарни избори.

Процесът по номинации за народни представители е в ход, като водачите на листи са готови на 99%, съобщи кметът на Дряново. Очакванията са за частично обновление и включване на млади лица, като бе посочен председателят на младежкото обединение Габриел Вълков. Панчев отбеляза, че част от досегашните депутати са се оттеглили, което той определи като правилен ход заради съмнения относно тяхната самостоятелност при вземането на решения.

Относно отношенията с президента Румен Радев, социалистът определи ситуацията като „деликатна“. Той припомни, че БСП е работила за двата мандата на държавния глава, но сега е възможно да се окажат опоненти на изборите. Въпреки това Панчев не изключи възможността за бъдещо партньорство в едно следващо управление при добър резултат за левицата.

В разговора бяха засегнати и икономически теми. Панчев подкрепи идеята частните болници да провеждат обществени поръчки, когато работят с обществен ресурс. Той сигнализира и за проблеми с надписани сметки за електроенергия, като даде личен пример и призова институциите и електроразпределителните дружества да понесат отговорност.