      петък, 20.02.26
          17:58 Психологът Иван Власев: Няма симптоми на меланхолия или депресия при участниците в случая „Петрохан"17:46 ИЗВЪНРЕДНО: Затварят за две нощи поред летище „Васил Левски", освен за военни полети13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан"10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец" на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          Трифон Панчев: Листите на БСП са почти готови, предстои избор на Изпълнително бюро

          Кметът на Дряново Трифон Панчев коментира предстоящия избор на ръководство и отношенията с президента Радев

          20 февруари 2026 | 18:22 640
          Българската социалистическа партия (БСП) навлиза в нов етап с подготовка за предстоящите парламентарни избори и избор на ново ръководство. Това заяви кметът на Дряново и член на Националния съвет на партията Трифон Панчев в предаването „Делници“. По думите му конгресът е дал нова посока, а новото Изпълнително бюро, което предстои да бъде избрано, ще има задачата да върне левицата като фактор в политическия живот.

          Панчев коментира ниските социологически резултати, които отреждат на партията между 2 и 4 процента. Според него част от тези проучвания са правени преди смяната на лидера или не отразяват реалната картина. Той изрази увереност, че с новото ръководство и обновяването на листите партията може да постигне по-висок резултат, съизмерим с този от последните парламентарни избори.

          Процесът по номинации за народни представители е в ход, като водачите на листи са готови на 99%, съобщи кметът на Дряново. Очакванията са за частично обновление и включване на млади лица, като бе посочен председателят на младежкото обединение Габриел Вълков. Панчев отбеляза, че част от досегашните депутати са се оттеглили, което той определи като правилен ход заради съмнения относно тяхната самостоятелност при вземането на решения.

          Относно отношенията с президента Румен Радев, социалистът определи ситуацията като „деликатна“. Той припомни, че БСП е работила за двата мандата на държавния глава, но сега е възможно да се окажат опоненти на изборите. Въпреки това Панчев не изключи възможността за бъдещо партньорство в едно следващо управление при добър резултат за левицата.

          В разговора бяха засегнати и икономически теми. Панчев подкрепи идеята частните болници да провеждат обществени поръчки, когато работят с обществен ресурс. Той сигнализира и за проблеми с надписани сметки за електроенергия, като даде личен пример и призова институциите и електроразпределителните дружества да понесат отговорност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Валентин Кардамски: САЩ подготвят удар срещу Иран, използват летище София

          Десислава Димитрова -
          Летище София ще бъде затворено за граждански полети на 23 и 24 февруари, за да обслужи американски военни самолети. Това твърдение изрази журналистът и международен анализатор Валентин Кардамски в разговор с Николай Колев.
          Общество

          София разширява транспорта: Нови автобусни линии към Панчарево, Бояна и Горна баня

          Пламена Ганева -
          София подготвя нови автобусни линии към Панчарево, Бояна и Горна баня. Над 40 км маршрути и повече връзки с метрото могат да променят изцяло градската транспортна карта.
          Политика

          Врам Чифчиян: Делегираните бюджети превръщат културата в търговия

          Десислава Димитрова -
          Системата на делегираните бюджети в сценичните изкуства е порочна и превръща оперно-симфоничните дружества в търговски предприятия.
          Вашият коментар
