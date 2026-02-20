НА ЖИВО
      петък, 20.02.26
          Инциденти

          Трус разлюля Турция в ранните часове на деня

          Трусът е регистриран край град Къръкхан, няма данни за жертви и щети

          20 февруари 2026 | 10:05 591
          Дамяна Караджова
          Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 06:10 ч. местно време (05:10 ч. българско време) в южния турски окръг Хатай, съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

          По данни на властите трусът е бил на дълбочина 9,27 километра, а епицентърът му е в района на град Къръкхан.

          Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети вследствие на земетресението. Местните власти следят ситуацията.

