Трус разлюля Турция в ранните часове на деня

Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 06:10 ч. местно време (05:10 ч. българско време) в южния турски окръг Хатай, съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

По данни на властите трусът е бил на дълбочина 9,27 километра, а епицентърът му е в района на град Къръкхан.

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети вследствие на земетресението. Местните власти следят ситуацията.