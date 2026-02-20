TWZ: Военноморски учения на Китай, Иран и Русия в Ормузкия проток усложняват усилията на САЩ за атака срещи Ислямската република

Китай, Иран и Русия ще проведат съвместни военноморски учения в Ормузкия проток.Това съобщение на иранските медии идва на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток, където САЩ разполагат значителни средства.

Както отбелязва The War Zone (TWZ), Москва и Техеран смятат ученията „Морски пояс за сигурност 2026“ за особено уместни предвид събитията, които се развиват в региона. Предвид потенциала за атака на САЩ срещу Иран, присъствието на китайски или руски кораби в тези води може да има както военни, така и политически последици. Времето на ученията предполага, че те са по-скоро символични, отколкото оперативни, се посочва в статията.

Като част от тези учения, руски, китайски и ирански военноморски части „очаква да участват с различни кораби и оперативни възможности, за да тестват координацията, тактическата готовност и процедурите за бързо реагиране в Ормузкия проток“.

The War Zone разговаря с експерти относно ученията. Те казват, че присъствието на малък брой руски и китайски кораби в Ормузкия проток и Оманския залив не представлява значителна заплаха за интересите на САЩ. Това обаче би могло да усложни американските усилия за атака срещу Иран.

Самите учения вероятно са били планирани много преди избухването на протести в Иран, което е накарало президента на САЩ Доналд Тръмп да заплаши Техеран.

„Не мисля, че това значително увеличава вероятността от конфликт с Русия и Китай, но вероятно добавя допълнителни съображения към евентуални планирани удари срещу Иран“, казва Том Шугарт, старши сътрудник в мозъчния тръст Център за нова американска сигурност (CNAS) и пенсиониран офицер-подводничар от ВМС на САЩ.

Според него първата стъпка е да се гарантира, че руските и китайските сензори няма да предупредят Иран за американски удар и че техните платформи няма да се превърнат в пречка.

„Разбира се, ние също трябва да гарантираме, че те няма да бъдат случайно ударени, както се случи с USS Stark по време на танкерната война между Ирак и Иран през 80-те години на миналия век“, добави Шугарт.

Експертът не отдава особено значение на времето на тези учения. Той също така не смята, че броят на китайските и руските кораби, участващи в ученията, има голямо военно значение в сравнение с военноморските сили на САЩ в региона.

„Въпреки че тяхното присъствие може да има политическо значение, ако администрацията реши да предприеме военни действия срещу Иран“, смята експертът.

Междувременно бившият командир на CENTCOM Джоузеф Вотел казва, че ученията в Ормузкия проток са „лесен начин Русия и Китай да демонстрират подкрепа, след като изоставиха Иран миналото лято“.

„Разбира се, времето го прави по-провокативно. Вероятно е и вътрешен сигнал към поддръжниците на режима да се противопоставят на САЩ и Израел. Не мисля, че това увеличава риска от конфликт. Виждам го като форма на съревнование между велики сили“, заключи Вотел.