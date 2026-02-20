Удар по престъпните мрежи в Турция: 40 арестувани при координирани операции

Турските сили за сигурност проведоха координирани операции срещу организирани престъпни групи в Истанбул, както и в окръзите Адана, Коджаели, Сивас и Сакария.

- Реклама -

По информация на държавната телевизия ТРТ Хабер, действията са предприети след продължителни разузнавателни разработки, насочени към престъпни структури, действащи на територията на тези региони.

В хода на разследването е установено, че групи и отделни лица са били свързани с 55 престъпления, извършени в Истанбул и четирите окръга.

При едновременно проведените акции са задържани 40 души, заподозрени в организиране и участие в престъпната дейност.

Операцията е реализирана под координацията на Главната прокуратура на Истанбул, с участието на екипи от отделите за разузнаване, борба срещу безредиците и специални операции към дирекциите по сигурността в засегнатите области.

Към момента разпитите на задържаните продължават в полицейските управления, посочва ТРТ Хабер.