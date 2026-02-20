Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) провеждат контраатаки в Запорожка област, намалявайки „сивата зона“. Това заяви Сергий Братчук, говорител на Украинската доброволческа армия, в ефира на телевизионния канал FREEDOM. По думите му, руските сили губят преди това завзета територия.

„Гуляйполско направление, както и целият Запорожки фронт, остава приоритет за руснаците. Контраатаките на ВСУ на Запорожкия фронт доведоха до това, че сивата зона, която беше много голяма в този конкретен участък от фронта, сега попада под контрола на ВСУ на някои тактически позиции. Следователно руснаците не могат да провеждат настъпателни операции тук“, обясни той.

Братчук отбеляза, че действията на украинските войници също така са нарушили плановете на руснаците да установят плацдарм за Запорожко-Ореховската операция. Говорителят на УДА е уверен, че руските войски „са загубили някои тактически позиции“.

„Нещо повече, това са позиции, които те преди това бяха отвоювали от нашите отбранителни сили. В някои райони на фронта отбранителните сили успяха да проникнат в позиции, които от доста време бяха руски. Напълно е възможно украинските отбранителни сили да успеят да изпълнят всичките си планове и да си върнат позициите, които загубихме през лятото на 2025 г. по време на мащабното руско настъпление“, заключи той.