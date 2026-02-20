НА ЖИВО
          Война

          Украинската доброволческа армия: ВСУ атакуват „сивата зона" в Запорожка област

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) провеждат контраатаки в Запорожка област, намалявайки „сивата зона“. Това заяви Сергий Братчук, говорител на Украинската доброволческа армия, в ефира на телевизионния канал FREEDOM. По думите му, руските сили губят преди това завзета територия.

          „Гуляйполско направление, както и целият Запорожки фронт, остава приоритет за руснаците. Контраатаките на ВСУ на Запорожкия фронт доведоха до това, че сивата зона, която беше много голяма в този конкретен участък от фронта, сега попада под контрола на ВСУ на някои тактически позиции. Следователно руснаците не могат да провеждат настъпателни операции тук“, обясни той.

          Братчук отбеляза, че действията на украинските войници също така са нарушили плановете на руснаците да установят плацдарм за Запорожко-Ореховската операция. Говорителят на УДА е уверен, че руските войски „са загубили някои тактически позиции“.

          „Нещо повече, това са позиции, които те преди това бяха отвоювали от нашите отбранителни сили. В някои райони на фронта отбранителните сили успяха да проникнат в позиции, които от доста време бяха руски. Напълно е възможно украинските отбранителни сили да успеят да изпълнят всичките си планове и да си върнат позициите, които загубихме през лятото на 2025 г. по време на мащабното руско настъпление“, заключи той.

          Политика

          Илияна Йотова организира ифтар по повод началото на Рамазан

          Дамяна Караджова -
          На събитието са поканени представители на различните религиозни общности, институции и дипломатическия корпус
          Политика

          Тръмп обяви 7 млрд. долара за Газа при условие, че „Хамас“ се разоръжи

          Екип Евроком -
          Върховният представител за Газа в Съвета Николай Младенов съобщи, че само в първите часове на кампанията около 2000 палестинци са кандидатствали за работа в новите полицейски сили.
          Война

          Тръмп: Решение за Иран до 10 дни, в Женева обсъждат „свободна зона“ за Донбас

          Владимир Висоцки -
          В Женева се състоя тристранна среща между САЩ, Украйна и Русия.
