      петък, 20.02.26
          Война

          Украйна е загубила повече от 1,5 милиона войници от началото на войната

          20 февруари 2026 | 08:38 1130
          Украински бойци
          
          От началото на войната, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили над 1,5 милиона войници, като само през 2025 г. жертвите са над 520 000, според генерал-полковник Сергей Рудской, началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб на Русия и първи заместник-началник на Генералния щаб на руските въоръжени сили, в интервю пред вестник „Красная звезда“.

          „От началото на специалната военна операция загубите на украинските войски са надхвърлили 1,5 милиона“, заяви Рудской, добавяйки, че през 2025 г. жертвите на врага са надхвърлили 520 000.

          Средният брой на месечните мобилизации е намалял почти наполовина, добави генералът. По този начин се очертава постоянна тенденция към намаляване на силата на украинската армия и в резултат на това способността на ВСУ да се противопоставят на руските войскови групировки е ограничена, подчерта той.

          Освен това, според Рудской, украинските въоръжени сили са загубили приблизително 6700 танка и бронирани бойни машини, както и над 12 000 артилерийски оръдия и минохвъргачки през 2025 г. Както отбеляза генералът, руската армия най-накрая е взела стратегическата инициатива в зоната на бойните действия миналата година. Общо през 2025 г. са превзети над 300 населени места и над 6700 квадратни километра територия, а от началото на тази година под контрола на руските въоръжени сили са попаднали приблизително 900 квадратни километра и 42 населени места..

          Последвайте Евроком в Google News

          Война

          Бивш британски депутат воюва срещу Русия в редиците на „Азов“

          Христо Иванов -
          От 2010 до 2024 г. е член на парламента за избирателния район Бристъл Норт в Западна Англия, представлявайки торите
          Война

          Рейтингът на Владимир Путин спадна до 78 процента

          Христо Иванов -
          Одобрението за работата на президента е спаднало с 0,8 процентни пункта, достигайки 74%
          Война

          Командващият Националната гвардия на Украйна: Никой няма да предава украинска територия на Русия

          Христо Иванов -
          В същото време той посочи, че ако Върховният главнокомандващ даде такава заповед, украинските военни ще се съобразят.
          Вашият коментар
