Украйна разкри последствията от удара, спрял руския нефт за Орбан и Фицо

Руската атака на 27 януари е причинила значителни щети на технологичното и спомагателното оборудване на нефтопровода „Дружба“, съобщи „Укртранснафта“, операторът на украинската нефтотранспортна система, по искане на „Интерфакс-Украйна“.

Възстановителни и възстановителни работи продължават.

„В момента работата продължава на различни етапи за идентифициране на повреди, стабилизиране на техническото състояние на системата и отстраняване на последиците от вражеския удар“, отбелязва компанията.

Операторът подчерта, че Русия систематично атакува обекти на нефтена и газова инфраструктура и от началото на пълномащабното нахлуване е извършила над 400 атаки срещу обекти на групата „Нафтогаз“.

„Всички тези масирани руски ракетни и дронови атаки са насочени към унищожаване на нефтената, газовата и енергийната инфраструктура на Украйна. При такива условия енергийните компании се борят да осигурят непрекъсната, безопасна и стабилна работа“, отбеляза „Укртранснафта“.

Компанията добави, че е информирала своевременно унгарската и словашката страна за атаката от 27 януари и нейните последици, в съответствие с установените процедури.

„Представителите на компанията са в постоянен диалог с унгарските и словашките контрагенти“, подчерта Укртранснафта.