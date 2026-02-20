НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Война

          Украйна разкри последствията от удара, спрял руския нефт за Орбан и Фицо

          20 февруари 2026 | 16:03
          Руската атака на 27 януари е причинила значителни щети на технологичното и спомагателното оборудване на нефтопровода „Дружба“, съобщи „Укртранснафта“, операторът на украинската нефтотранспортна система, по искане на „Интерфакс-Украйна“.

          Възстановителни и възстановителни работи продължават.

          „В момента работата продължава на различни етапи за идентифициране на повреди, стабилизиране на техническото състояние на системата и отстраняване на последиците от вражеския удар“, отбелязва компанията.

          Операторът подчерта, че Русия систематично атакува обекти на нефтена и газова инфраструктура и от началото на пълномащабното нахлуване е извършила над 400 атаки срещу обекти на групата „Нафтогаз“.

          „Всички тези масирани руски ракетни и дронови атаки са насочени към унищожаване на нефтената, газовата и енергийната инфраструктура на Украйна. При такива условия енергийните компании се борят да осигурят непрекъсната, безопасна и стабилна работа“, отбеляза „Укртранснафта“.

          Компанията добави, че е информирала своевременно унгарската и словашката страна за атаката от 27 януари и нейните последици, в съответствие с установените процедури.

          „Представителите на компанията са в постоянен диалог с унгарските и словашките контрагенти“, подчерта Укртранснафта.

          Война

          Reuters: Русия разгроми пристанищата на Украйна

          Руската армия е засилила ударите по украинската пристанищна инфраструктура, което е повлияло на износа на зърно от Украйна.
          Война

          Виктор Орбан: Нормализация на отношенията с Украйна може да има само след края на войната с Русия

          Мирът е ключът към всичко и Орбан не вижда шанс за помирение преди приключването й.
          Война

          Русия удари „безпощадно“ газовата инфраструктура на Украйна

          Русия е атакувала обекти на групата Нафтогаз повече от 20 пъти от началото на 2026 г.
