Унгария обвини Украйна в „политическо изнудване“, заплаши с ответни мерки заедно със Словакия

Министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто обвини Украйна в „политическо изнудване“ заради ситуацията с доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ и заяви готовността на Будапеща да приложи съвместно контрамерки с Братислава. Той написа това във Facebook след среща във Вашингтон със словашкия си колега Юрай Бланар.

Според Сиярто няма технически, инженерни или физически причини, които биха попречили на възстановяването на транзита на петрол през Украйна.

„Причината е чисто политическа. Украинците искат да влезем в изборите с цена на бензина от 1000 форинта, като по този начин да помогнат на партия „Тиса“, но не сме глупави“, заяви той.

Ръководителят на унгарската дипломация добави, че Будапеща „ще се защити“, а доставките на петрол и гориво за Унгария и Словакия, казва той, ще останат гарантирани.

„Ако украинците продължат да ни се намесват, ние сме готови да предприемем допълнителни съвместни контрамерки“, написа Сиярто.

Унгария преди това заплаши да спре износа на електроенергия и газ за Украйна, ако нефтопроводът „Дружба“ не бъде възобновен. Будапеща също обяви спиране на доставките на дизелово гориво за Украйна. Словакия също взе подобно решение.

Транзитът на руски суров петрол за Унгария и Словакия през Украйна беше спрян в края на миналия месец на фона на мащабните атаки на Русия срещу украинската енергийна инфраструктура. Братислава и Будапеща обвиняват за това забавянето на възобновяването на доставките за Киев.