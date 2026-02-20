„Уралвагонзавод“ изпрати на руските войски в Украйна БРЕМ-80

Руската държавна корпорация „Уралвагонзавод“ достави партида от модернизирани бронирани евакуационни машини БРЕМ-80 на руската армия в Украйна, съобщи пресслужбата на държавната корпорация „Ростех“, цитирана от РИА Новости.

„В навечерието на Деня на защитника на Отечеството, руската държавна корпорация „Уралвагонзавод“ достави партида бронирани евакуационни машини БРЕМ-80 на руското Министерство на отбраната“, съобщи пресслужбата.

„Ростех“ отбеляза, че машините са модернизирани въз основа на оперативния опит в бойни зони. Ключова модернизация, подчерта пресслужбата, е повишеното ниво на защита на екипажа.

Друга иновация в дизайна е механизирано съединяване, което позволява на екипажа да изтегля повредено оборудване, без да напуска превозното средство. Освен това, БРЕМ-80 е оборудвана с хидравлични лебедки и булдозерен ботуш, които помагат за почистване на отломки и обезопасяване на превозното средство по време на работа. „Уралвагонзавод“ стартира серийно производство на БРЕМ-80, добави „Ростех“.

БРЕМ-80 е базирана на шасито на танк Т-80. Мощният ѝ газотурбинен двигател осигурява висока мобилност. Машината може самостоятелно да тегли както местни, така и чуждестранни танкове. Например, на международното състезание „Рембат-2018“ БРЕМ-80 постави рекорд – успя да тегли шест свързани танка Т-80 с тегло над 270 тона.

„Уралвагонзавод“ произвежда танковете Т-72БМВ, Т-80БВМ и Т-90М „Прорив“, тежките огнехвъргачни системи ТОС-1А „Солнцепек“ и специално оборудване. По време на войната в Украйна концернът значително увеличи доставките си за войските и непрекъснато работи за подобряване на тактико-техническите характеристики на бойните машини.