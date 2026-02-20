НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоВойна

          „Ушкуйник“ приготви руски „сюрприз“ за ВСУ още през тази година

          20 февруари 2026 | 11:39 1320
          Украински бойци
          Украински бойци
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Алексей Чадаев, изпълнителен директор на Научно-производствения център „Ушкуйник“, анонсира „сюрприз“ за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Става въпрос за нов дрон, разработван от новгородски инженери, предава ТАСС.

          - Реклама -
            
            

          „Има един интересен продукт, който вече е договорен; броят им е хиляди и скоро ще достигне десетки хиляди. Няма да разкривам подробности, но ще бъде изненада за врага тази година“, потвърдиха от центъра.

          Преди това руският разузнавателен дрон Supercam S350, прехвърлен преди това в зоната на бойните действия в Украйна, беше наречен „кошмар за ВСУ“ от експерти. Според Групата за безпилотни системи тези устройства са демонстрирали отлични бойни характеристики.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ВСУ съобщиха за успехи на Южния фронт: блокирали са придвижването на руските войски

          Христо Иванов -
          Волошин отбеляза, че руснаците са започнали да използват управляеми авиобомби по-често срещу град Запорожие.
          Война

          Киев обвини Русия в подготовка на серия убийства в Украйна и Молдова

          Христо Иванов -
          Лидерът на групата – 34-годишен рецидивист от Молдова – е задържан, заедно с двама негови агенти и техни съучастници от Украйна и ЕС.
          Война

          Командващият НГУ поиска стратегически оръжия за победа на Украйна над Русия

          Христо Иванов -
          Според него, Украйна също няма достатъчно персонал за извършване на ротации.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions