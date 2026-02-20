„Ушкуйник“ приготви руски „сюрприз“ за ВСУ още през тази година

Алексей Чадаев, изпълнителен директор на Научно-производствения център „Ушкуйник“, анонсира „сюрприз“ за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Става въпрос за нов дрон, разработван от новгородски инженери, предава ТАСС.

- Реклама -

„Има един интересен продукт, който вече е договорен; броят им е хиляди и скоро ще достигне десетки хиляди. Няма да разкривам подробности, но ще бъде изненада за врага тази година“, потвърдиха от центъра.

Преди това руският разузнавателен дрон Supercam S350, прехвърлен преди това в зоната на бойните действия в Украйна, беше наречен „кошмар за ВСУ“ от експерти. Според Групата за безпилотни системи тези устройства са демонстрирали отлични бойни характеристики.