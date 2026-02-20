НА ЖИВО
          Ужас в Милано-Кортина: Световен шампион изнесен на носилка след тежко падане

          20 февруари 2026 | 15:37
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Световният шампион Финли Мелвил Айвс от Нова Зеландия беше изнесен на носилка след тежко падане по време на квалификациите по ски свободен стил – халфпайп на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, съобщава Ройтерс.

          19-годишният състезател падна при второто си спускане, което наложи незабавна медицинска намеса. Зрителите замлъкнаха за няколко напрегнати минути, докато медицинските екипи му оказваха помощ на пистата.

          От отбора на Нова Зеландия съобщиха, че Мелвил Айвс е получил „силно нараняване“, но е бил в съзнание.

          „Всичко е стабилно и позитивно. Говоря с майка му, която е с него. В момента преминава през съответните медицински процедури“, се казва в изявление на тима.

          Младата звезда спечели световната титла през 2025 г. още при първото си участие, а миналия месец взе и злато в суперпайпа на X-Games.

          Финалът в дисциплината халфпайп в Милано-Кортина е насрочен за тази вечер в Ливиньо, като сред фаворитите са американците Алекс Ферейра, Ник Гьопър и Хънтър Хес, както и канадецът Брендън Макай.

