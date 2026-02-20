НА ЖИВО
          Валентин Кардамски: САЩ подготвят удар срещу Иран, използват летище София

          Журналистът Валентин Кардамски с прогноза за предстоящ удар на САЩ срещу Иран и ролята на летище София в операцията

          20 февруари 2026 | 18:57 3030
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Летище София ще бъде затворено за граждански полети на 23 и 24 февруари, за да обслужи американски военни самолети. Това твърдение изрази журналистът и международен анализатор Валентин Кардамски в разговор с Николай Колев. Според него присъствието на цистерни и специализирана техника на аерогарата е сигнал за предстоящ удар на Съединените щати срещу Иран.

          Кардамски посочи, че съседни държави като Турция и Гърция са отказали достъп до своите въздушни бази за тази операция. Той отправи критика към българските власти и конкретно към правителството на Гюров за това, че решението е взето без санкция на Народното събрание. По думите му България се превръща в „присъдружна страна“ в конфликта, което създава рискове за националната сигурност.

          Валентин Кардамски: Европа потъва

          Анализаторът прогнозира, че атаката срещу Иран ще бъде представена като „контролиран удар“ по военни обекти или лаборатории. Той обаче предупреди за сериозни икономически последици, включително възможно затваряне на Ормузкия проток от страна на Техеран. Кардамски подчерта, че подобно действие би довело до колапс на световната икономика заради блокирането на доставките на петрол.

          В разговора беше засегната и темата за войната в Украйна. Журналистът коментира проведените разговори в Женева и заяви, че руската страна се готви да поеме контрол над Запорожие и Одеса до края на годината. Според него украинската делегация е била разединена, а президентът Володимир Зеленски настоява за продължаване на бойните действия въпреки изчерпването на ресурсите.

          Тръмп струпва военна мощ край Иран: Най-големият самолетоносач в света се насочва към Близкия изток

          Кардамски изрази скептицизъм относно военния капацитет на САЩ в момента, правейки паралел между състоянието на Америка и последните години на Съветския съюз. Той допълни, че евентуален неуспех в Иран или удар по американски самолетоносач биха могли да дестабилизират управлението на Доналд Тръмп.

