      петък, 20.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияПолитика

          Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет

          Общинската избирателна комисия - Столична се събра и реши да прекрати предсрочно пълномощията на Трайчо Трайков

          20 февруари 2026 | 10:04 1140
          Снимка: WIKIMEDIA COMMONS
          Росица Николаева
          Зам.-кметът на столичния „Средец“ Ваня Мичева ще управлява района, докато Столичният общински съвет избере нов временен кмет.

          Очаква се това да стане още на следващата сесия в четвъртък.

          До това се стигна, след като кметът на „Средец“ Трайчо Трайков стана служебен министър на енергетиката. Той е посочил със своя заповед Мичева да го замества до произнасянето на СОС.

          Мичева е негов заместник от есента на миналата година. Отговаря за етажната собственост, културата, образованието, социалните дейности и спорта. Работи от години в районната администрация като е започнала от юрист, впоследствие става началник на отдел и после зам.-кмет.

          Трайков има още двама заместници – Александър Петков, който отговаря за финансите и търговската дейност и до момента винаги го е замествал. Третият заместник-кмет е арх. Николай Христов. СОС може да избере някой от тримата.

          Иначе на късно заседания вчера Общинската избирателна комисия – Столична се събра и реши да прекрати предсрочно пълномощията на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“ след негово заявление, предава 24 часа.

          Според процедурата решението трябва да бъде изпратено на Централната избирателна комисия, която също трябва да се произнесе и да предложи на президента да издаде указ за насрочване на частични местни избори в „Средец“.

          Според запознати първата възможна дата за частичния вот е 14 юни, а следващата – през октомври.

