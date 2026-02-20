НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Върховният съд на САЩ спря част от митническата политика на Доналд Тръмп

          20 февруари 2026 | 17:33
          Пламена Ганева
          Върховният съд на САЩ постанови, че президентът Доналд Тръмп е превишил правомощията си, когато е наложил широк набор от глобални мита чрез Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA).

          С консервативно мнозинство от 6 срещу 3 гласа, съдът прие, че законът „не упълномощава президента да налага мита“, като по този начин блокира ключов инструмент, използван от държавния глава за прокарване на икономическата му политика.

          В мотивите си магистратите посочват:

          „Ако Конгресът е възнамерявал да предостави различната и извънредна власт за налагане на мита чрез IEEPA, би го направил изрично, както последователно е постъпвал в други закони за митата“.

          След завръщането си в президентството миналата година, Тръмп използва извънредните икономически правомощия, за да въведе „реципрочни“ мита срещу редица търговски партньори, както и отделни пакети от такси срещу Мексико, Канада и Китай, мотивирайки се с нелегалния трафик на наркотици и миграцията.

          Решението на Върховния съд не засяга секторните мита, наложени отделно върху вноса на стомана, алуминий и други стоки. Продължават и формалните разследвания, които могат да доведат до нови подобни мерки.

          Постановлението потвърждава и предходни решения на по-ниски съдебни инстанции, според които митата, наложени по силата на IEEPA, са незаконни. През май по-нисш търговски съд блокира по-голямата част от универсалните налози, но решението временно беше спряно в очакване на обжалване.

