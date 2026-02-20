Върховният административен съд (ВАС) постанови окончателно, че заводът на „Кроношпан“ във Велико Търново остава затворен. Производствената линия за дървесни плочи (ПДЧ) не функционира от края на миналата година заради установено замърсяване на въздуха и силни миризми в града.

Първоначалната заповед за спиране на дейността бе издадена от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Дружеството обжалва административната мярка пред Административен съд – Бургас, но върховните магистрати потвърдиха решението за запечатване на обекта.

Темата за работата на предприятието бе обсъдена и в парламента, където народни представители приветстваха съдебния акт. Бившият министър на околната среда и водите Манол Генов коментира, че гражданите на Велико Търново ще живеят по-спокойно без миризмите в кварталите. Той изрази надежда, че компанията ще ускори инвестициите за подобряване на дейността си.

Председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) също подкрепи мярката. Депутатът заяви, че решението на съда гарантира по-чист въздух за жителите на града.