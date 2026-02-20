Великобритания отказа на Тръмп САЩ да използват военните й бази за удари по Иран

Великобритания отказа да даде на САЩ разрешение за провеждане на въздушни удари срещу Иран от две свои военни бази, включително Диего Гарсия. Според The ​​Times, разногласията относно използването на британски съоръжения са накарали президента на САЩ Доналд Тръмп да отхвърли споразумението за прехвърляне на островите Чагос, които включват Диего Гарсия, на Мавриций.

The Times отбелязва, че американските военни планове за удар срещу Иран включват използването на съвместна британско-американска военна база на Диего Гарсия, както и на RAF Fairford в Глостършир, където се намира флотилия от американски тежки бомбардировачи. Британският премиер Киър Стармър обаче блокира искането на президента Тръмп да позволи на американските самолети да използват британски бази за атаки срещу Иран, твърдейки, че това би нарушило международното право.

Според съществуващите споразумения между Лондон и Вашингтон, тези бази могат да се използват само за военни операции срещу трети страни, които са предварително одобрени от правителството.

В отговор Тръмп в сряда оттегли подкрепата си за споразумението на Стармър за прехвърляне на островите Чагос на Мавриций. В публикация на уебсайта си Truth Social президентът спомена Иран и ролята, която Обединеното кралство може да играе при всяка атака. Той също така сякаш намекна, че подкрепата на Великобритания би била законна съгласно международното право, тъй като Иран потенциално би могъл да нанесе удар по Обединеното кралство.

„Ако Иран реши да не постигне споразумение [за ядрената си програма], Съединените щати може да се наложи да използват Диего Гарсия и летището, разположено във Феърфорд, за да предотвратят потенциална атака от силно нестабилен и опасен режим“, пише той.

Правителствени източници съобщиха на The Times, че е малко вероятно Великобритания да подкрепи превантивен военен удар след подобен отказ да участва в атаката на президента срещу иранските ядрени съоръжения миналото лято. Откакто Тръмп започна ударите по Иран, министрите многократно отказват да коментират дали считат ударите за законни.

Служители на Министерството на войната на САЩ са казали на Тръмп, че страната ще бъде готова за война до събота, след най-голямото струпване на американски военни сили в региона от 2003 г. насам, когато Америка започна войната в Ирак.

Изданието отбелязва, че Обединеното кралство е загрижено, че разрешаването на САЩ да използват базите би нарушило международното право, което не прави разлика между държавата, извършваща атаката, и тези, които я подкрепят, ако последните „са запознати с обстоятелствата на международно неправомерното деяние“.

В същото време британското правителство многократно настояваше, че споразумението за прехвърляне на острова на Мавриций, което се очаква да струва на данъкоплатците 35 милиарда паунда, е необходимо от съображения за сигурност и ще избегне скъпоструваща съдебна битка за територията. Но Тръмп остро и сурово критикува плана, като първо го подкрепи, а след това му се противопостави по време на спора за бъдещето на Гренландия.

Високопоставени правителствени служители заявиха в частни разговори, че споразумението не може да бъде постигнато без одобрението на САЩ, наричайки ситуацията „мрачна“.

Axios наскоро съобщи, че Тръмп се приближава до голяма война с Иран. Потенциална военна операция на САЩ срещу Иран вероятно ще бъде мащабна, ще продължи няколко седмици и ще наподобява повече пълномащабна война, отколкото целенасочената операция на САЩ във Венецуела миналия месец. Вероятно това ще бъде съвместна американско-израелска кампания, значително по-голяма по мащаб и по-опасна за иранския режим от 12-дневната война от юни миналата година.