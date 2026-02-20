НА ЖИВО
      петък, 20.02.26
          Велизар Шаламанов: В НАТО и ЕС протичат сериозни промени, в които България трябва да участва активно

          До днес Лондон не дава разрешение на американските самолети от тяхна територия да нанасят удари срещу Иран

          20 февруари 2026 | 09:28 870
          Снимка: БТВ
          Росица Николаева
          Много силен знак е, че в Министерство на отбраната няма смяна на караула. Това означава, че има правилна оценка за отбраната и там е необходима устойчивост. Министър Запрянов ще докаже, че доверието, което му е дадено ще позволи да продължи процеса по превъоръжаване.Това мнение изрази Велизар Шаламанов в ефира на бТВ след като новият служебен кабинет встъпи в длъжност.

          В НАТО и ЕС протичат много сериозни промени, в които България трябва да участва активно“, смята той.

          Някаква част от имената в Министерски съвет ме изненадват, друга – не. Познати лица. Някои са се доказали, други не.“ Но нека да ги оставим да работят, коментира проф. Владимир Чуков. И добави, че акцент трябва да бъде поставен върху сигурността.

          Шаламанов коментира и връщането на Надежда Нейнски в МВнР. „Нейнски има незаменим опит. За Европа Украйна е най-важният въпрос. Не виждам по-подготвен човек от нея да работи по този въпрос. Първият въпрос е подписване на споразумението за мир с Украйна. Ние сме единствата страната, която още се въздържа“, каза той.

          Двамата коментираха и американските самолети на летище „Васил Левски“.

          „Министерство на отбраната бяха много ясни – това са действия в рамките на източен страж. Операция на НАТО, която започна след навлизането на безпилотни летателни апарати на територията на Полша, на Румъния и други страни. Заедно с това тече и конкретно учение на НАТО“, обясни .

          Има напрежение около Иран. И всяко едно учение помага да се подготвят участниците за други сценарий извън основния„, допълни той.

          Според Владимир Чуков „повече от очевидно е, че това е свързано с Иран“.

          Българските медии трябваше внимателно да информират откъде идват американските самолети. 40% от американските ВВС са в Европа.

          Тези самолети дойдоха от Великобритания, те са разположени в България, Гърция, Азербайджан и Армения с цел учения. Но нека кажем нещо друго – Обединеното кралство и Франция са против нанасянето на удари срещу Иран. До днес Лондон не дава разрешение на американските самолети от тяхна територия да нанасят удари срещу Иран. В близките часове може да стане,“ обясни още проф. Чуков.

          Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет

          Росица Николаева -
          ЦИК трябва да предложи на президента да издаде указ за насрочване на частични местни избори в "Средец
          Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи

          Росица Николаева -
          Радев отхвърли кабинета на Горица Кожарева заради Калин Стоянов
          Парламентът удължи работния ден, ИТН атакува Цицелков от трибуната

          Дамяна Караджова -
          Депутатите приеха промени в дневния ред, а от трибуната прозвучаха остри политически декларации
