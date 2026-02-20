Велизар Шаламанов: В НАТО и ЕС протичат сериозни промени, в които България трябва да участва активно

„Много силен знак е, че в Министерство на отбраната няма смяна на караула. Това означава, че има правилна оценка за отбраната и там е необходима устойчивост. Министър Запрянов ще докаже, че доверието, което му е дадено ще позволи да продължи процеса по превъоръжаване.“ Това мнение изрази Велизар Шаламанов в ефира на бТВ след като новият служебен кабинет встъпи в длъжност.

- Реклама -

„В НАТО и ЕС протичат много сериозни промени, в които България трябва да участва активно“, смята той.

„Някаква част от имената в Министерски съвет ме изненадват, друга – не. Познати лица. Някои са се доказали, други не.“ Но нека да ги оставим да работят, коментира проф. Владимир Чуков. И добави, че акцент трябва да бъде поставен върху сигурността.

Шаламанов коментира и връщането на Надежда Нейнски в МВнР. „Нейнски има незаменим опит. За Европа Украйна е най-важният въпрос. Не виждам по-подготвен човек от нея да работи по този въпрос. Първият въпрос е подписване на споразумението за мир с Украйна. Ние сме единствата страната, която още се въздържа“, каза той.

Двамата коментираха и американските самолети на летище „Васил Левски“.

„Министерство на отбраната бяха много ясни – това са действия в рамките на източен страж. Операция на НАТО, която започна след навлизането на безпилотни летателни апарати на територията на Полша, на Румъния и други страни. Заедно с това тече и конкретно учение на НАТО“, обясни .

„Има напрежение около Иран. И всяко едно учение помага да се подготвят участниците за други сценарий извън основния„, допълни той.

Според Владимир Чуков „повече от очевидно е, че това е свързано с Иран“.

„Българските медии трябваше внимателно да информират откъде идват американските самолети. 40% от американските ВВС са в Европа.

Тези самолети дойдоха от Великобритания, те са разположени в България, Гърция, Азербайджан и Армения с цел учения. Но нека кажем нещо друго – Обединеното кралство и Франция са против нанасянето на удари срещу Иран. До днес Лондон не дава разрешение на американските самолети от тяхна територия да нанасят удари срещу Иран. В близките часове може да стане,“ обясни още проф. Чуков.