Виктор Орбан: Нормализация на отношенията с Украйна може да има само след края на войната с Русия

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че нормализирането на украинско-унгарските отношения е възможно само след края на войната с Русия. Той направи това изявление след първата среща на Съвета за мир във Вашингтон, предава MTI.

- Реклама -

Според унгарския премиер украинско-унгарските отношения в момента са напрегнати, защото украинците смятат всеки, който не ги подкрепя, за враг. Същевременно той подчерта, че след края на войната това измерение ще изчезне и страните ще могат да се върнат към нормални, мирни, дипломатически, икономически и други отношения.

Той заяви, че мирът е ключът към всичко, включително и към украинско-унгарските отношения, но докато войната продължава, не вижда шанс за помирение.

Говорейки за войната в Украйна, унгарският лидер отбеляза, че американците постоянно поемат инициативата и говорят директно с руснаците, докато европейските лидери са решили да продължат войната.