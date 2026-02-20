НА ЖИВО
      петък, 20.02.26
          Виктор Орбан: Нормализация на отношенията с Украйна може да има само след края на войната с Русия

          20 февруари 2026 | 15:14
          Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че нормализирането на украинско-унгарските отношения е възможно само след края на войната с Русия. Той направи това изявление след първата среща на Съвета за мир във Вашингтон, предава MTI.

          Според унгарския премиер украинско-унгарските отношения в момента са напрегнати, защото украинците смятат всеки, който не ги подкрепя, за враг. Същевременно той подчерта, че след края на войната това измерение ще изчезне и страните ще могат да се върнат към нормални, мирни, дипломатически, икономически и други отношения.

          Той заяви, че мирът е ключът към всичко, включително и към украинско-унгарските отношения, но докато войната продължава, не вижда шанс за помирение.

          Говорейки за войната в Украйна, унгарският лидер отбеляза, че американците постоянно поемат инициативата и говорят директно с руснаците, докато европейските лидери са решили да продължат войната.

          Война

          Reuters: Русия разгроми пристанищата на Украйна

          Христо Иванов -
          Руската армия е засилила ударите по украинската пристанищна инфраструктура, което е повлияло на износа на зърно от Украйна.
          Политика

          Росен Цветков пред „Евроком“: Списъците с министри идват от партийни централи, премиерът е само лице (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Цветков определи фигурата на министър-председателя като „изкупителна жертва“, която се извинява за хора, които реално не познава
          Общество

          София разширява автобусната мрежа с над 40 км и включва нови квартали към метрото

          Десислава Димитрова -
          Столична община предлага разширяване на автобусната мрежа с над 40 км, както и включване на четири нови зони в редовния градски транспорт.
