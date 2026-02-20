НА ЖИВО
          Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация

          В средите на употребяващите незаконната билка бил известен с прякора си Jerry Цицелков

          20 февруари 2026 | 10:19 1825
          
          Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков с позиция твърдо „за“ легализацията на марихуаната. Това става ясно от негови постове през годините във фейсбук, цитирани от Novini.bg

          Вчера бе публикувана информация, че Цицелков е бил залавян пиян зад волана. Осъден е на две инстанции, като дори е оказал съпротива, опитал да избяга, след като е хванат да шофира пил. Освен това той два пъти е бил хващан с наркотици.

          „На 25 октомври 2010 г. дежурен екип на столичното Седмо районно управление заловил Цицелков, докато пуши трева. Отнетата марихуана е в размер на 15 грама.

          На 17 март 2014 г. вечерта, в градинката до Паметника на Съветската армия в центъра на София, полицейски патрул забелязал смутено поведение, поради което Стоил Цицелков е спрян за проверка. Той признал, че носи в себе си марихуана, която доброволно предал на полицията. Установено е, че става въпрос за 55 грама трева. В средите на употребяващите незаконната билка бил известен с прякора си Jerry Цицелков.

          Демонизираме човек на изкуството който имал 0.0003 грама трева в джоба си след репетиция, и се обсъжда дали да лежи дълго в затвора или да му се прилагат направо крумовите закони и да се свършва тази мъка… После се чудим защо Дания, където трева се продава свободно, са на върха по доходи, а ние на дъното. Ще ви кажа защо. Просто в Дания не се занимават с глупости, а с реалните проблеми на обществото“, се казва в пост на Цицелков от 2022 г. във Фейсбук.

          В друга публикация той поздравява за „щастливия петък“ бившият културен министър Атанас Атанасов: „Поздрав от Наско, Министър на културата на РБ. Вижте, аз също съм за #легализация и #декриминализация, но да се напукаш така на работа.“

          Каква е обществената опасност ако Гошо е пушил ганджа на плажа преди седмица, а днес води детето си на училище? По-опасно ли е от това един милиционер който не разбира разделението на властите и се има за инструмент на господ, според свои думи, да бъде прокурор?“, пише той през 2022 г.

