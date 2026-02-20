НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоБългарияПолитика

          ВМРО: Защо РСМ разполага с доклада за напредъка към ЕС преди публикуването му

          От партията посочиха, че съществуват твърдения за финансови обвързаности на евродепутати с правителството на ВМРО-ДПМНЕ

          20 февруари 2026 | 15:05 960
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          От ВМРО попитаха как и защо Република Северна Македония (РСМ) има достъп до доклада за напредъка ѝ към Европейския съюз, преди документът да е публикуван официално. От партията настояха българското правителство да изиска обяснение за източника на тази информация в югозападната ни съседка.

          - Реклама -
            
            

          Според позицията на формацията медии в Скопие вече цитират конкретни откъси от текста. Това според ВМРО означава, че документът е наличен в правителството на Християн Мицкоски, въпреки че официалното му представяне пред Комисията по външни работи (AFET) на Европейския парламент е насрочено за 26 февруари. До този момент достъп би трябвало да имат само докладчици и определени евродепутати.

          В позицията си от ВМРО насочиха вниманието към докладчика за напредъка на Северна Македония Томас Вайц. Те отбелязаха, че австрийският евродепутат е посетил Скопие миналата седмица и е известен с контактите си с управляващите в Северна Македония. От партията посочиха, че съществуват твърдения за финансови обвързаности на евродепутати с правителството на ВМРО-ДПМНЕ.

          Политическата сила призова служебния кабинет да не отстъпва от позицията на България и да заяви подкрепа за българите в РСМ. Те апелираха към българските представители в Европейския парламент да не допускат неверни твърдения в документа и да подчертаят фактите за неизпълнение на договорите от страна на Скопие.

          ВМРО определи придържането към рамковата европейска позиция като въпрос на национално достойнство. Оттам припомниха, че Северна Македония е подписала Договора за добросъседство през 2017 г. и е ратифицирала т.нар. Френско предложение от 2022 г., които трябва да спазва, за да продължи пътя си към ЕС.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Дмитрий Медведев: Русия има „най-мощния военно-промишлен комплекс в света“

          Пламена Ганева -
          Медведев обяви, че Русия разполага с „най-мощния военно-промишлен комплекс в света“, въпреки данните за милионен недостиг на работна ръка и масова мобилизация след войната в Украйна.
          Политика

          Росен Цветков пред „Евроком“: Списъците с министри идват от партийни централи, премиерът е само лице (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Цветков определи фигурата на министър-председателя като „изкупителна жертва“, която се извинява за хора, които реално не познава
          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Йотова подписа оставката на Цицелков

          Пламена Ганева -
          Президентът Илияна Йотова освободи Стоил Цицелков като вицепремиер след скандал около биографията му. Решението идва часове след подадената оставка.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions