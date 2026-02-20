От ВМРО попитаха как и защо Република Северна Македония (РСМ) има достъп до доклада за напредъка ѝ към Европейския съюз, преди документът да е публикуван официално. От партията настояха българското правителство да изиска обяснение за източника на тази информация в югозападната ни съседка.

Според позицията на формацията медии в Скопие вече цитират конкретни откъси от текста. Това според ВМРО означава, че документът е наличен в правителството на Християн Мицкоски, въпреки че официалното му представяне пред Комисията по външни работи (AFET) на Европейския парламент е насрочено за 26 февруари. До този момент достъп би трябвало да имат само докладчици и определени евродепутати.

В позицията си от ВМРО насочиха вниманието към докладчика за напредъка на Северна Македония Томас Вайц. Те отбелязаха, че австрийският евродепутат е посетил Скопие миналата седмица и е известен с контактите си с управляващите в Северна Македония. От партията посочиха, че съществуват твърдения за финансови обвързаности на евродепутати с правителството на ВМРО-ДПМНЕ.

Политическата сила призова служебния кабинет да не отстъпва от позицията на България и да заяви подкрепа за българите в РСМ. Те апелираха към българските представители в Европейския парламент да не допускат неверни твърдения в документа и да подчертаят фактите за неизпълнение на договорите от страна на Скопие.

ВМРО определи придържането към рамковата европейска позиция като въпрос на национално достойнство. Оттам припомниха, че Северна Македония е подписала Договора за добросъседство през 2017 г. и е ратифицирала т.нар. Френско предложение от 2022 г., които трябва да спазва, за да продължи пътя си към ЕС.