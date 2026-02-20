НА ЖИВО
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан"10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец" на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          Военен завой в Европа: Пет държави стартират мащабна инвестиция в бойни дронове

          20 февруари 2026 | 13:31
          Щит срещу дронове
          Щит срещу дронове
          Петте най-големи отбранителни сили в Европа ще обявят план за инвестиции в безпилотни летателни апарати, съобщава Ройтерс. Инициативата е част от по-широка стратегия за укрепване на европейската отбранителна индустрия в условията на руската инвазия в Украйна и нарастващи съмнения относно ангажимента на САЩ към НАТО.

          Става въпрос за сътрудничество между Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания – държавите с най-високи военни разходи на континента. Министрите на отбраната на петте страни се срещат днес в Краков, Полша.

          Според документ, с който Ройтерс се е запознал, страните възнамеряват да работят съвместно по разработването на автономни дронове, като акцентът ще бъде върху увеличаване на производствения капацитет на европейската отбранителна индустрия.

          Войната в Украйна е показала, че автономните дронове прехващачи могат да бъдат ефективна и по-евтина алтернатива на скъпите ракети за противовъздушна отбрана, което подтиква европейските съюзници да приложат научените уроци.

          В проектодекларацията министрите заявяват подкрепа за разширяване на производствените възможности на европейската отбранителна база и приветстват готовността на ЕС да осигури по-голяма бюджетна гъвкавост за отбранителни разходи, както и нови механизми за финансиране.

          В същото време документът подчертава, че отбранителните способности остават национална отговорност, а ролята на ЕС е подкрепяща.

          Министрите поемат ангажимент да засилят сътрудничеството в рамките на НАТО и ЕС за противодействие на руските хибридни заплахи, както и да продължат подкрепата за Украйна.

          Част от новия подход е инициативата „Нискобюджетни ефектори и автономни платформи“, насочена към разработване и доставка на системи с реално въздействие на бойното поле.

