Военен завой в Европа: Пет държави стартират мащабна инвестиция в бойни дронове

Петте най-големи отбранителни сили в Европа ще обявят план за инвестиции в безпилотни летателни апарати, съобщава Ройтерс. Инициативата е част от по-широка стратегия за укрепване на европейската отбранителна индустрия в условията на руската инвазия в Украйна и нарастващи съмнения относно ангажимента на САЩ към НАТО.

Става въпрос за сътрудничество между Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания – държавите с най-високи военни разходи на континента. Министрите на отбраната на петте страни се срещат днес в Краков, Полша.

Според документ, с който Ройтерс се е запознал, страните възнамеряват да работят съвместно по разработването на автономни дронове, като акцентът ще бъде върху увеличаване на производствения капацитет на европейската отбранителна индустрия.

Войната в Украйна е показала, че автономните дронове прехващачи могат да бъдат ефективна и по-евтина алтернатива на скъпите ракети за противовъздушна отбрана, което подтиква европейските съюзници да приложат научените уроци.

В проектодекларацията министрите заявяват подкрепа за разширяване на производствените възможности на европейската отбранителна база и приветстват готовността на ЕС да осигури по-голяма бюджетна гъвкавост за отбранителни разходи, както и нови механизми за финансиране.

В същото време документът подчертава, че отбранителните способности остават национална отговорност, а ролята на ЕС е подкрепяща.

Министрите поемат ангажимент да засилят сътрудничеството в рамките на НАТО и ЕС за противодействие на руските хибридни заплахи, както и да продължат подкрепата за Украйна.

Част от новия подход е инициативата „Нискобюджетни ефектори и автономни платформи“, насочена към разработване и доставка на системи с реално въздействие на бойното поле.