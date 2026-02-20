НА ЖИВО
          17:58 Психологът Иван Власев: Няма симптоми на меланхолия или депресия при участниците в случая „Петрохан“17:46 ИЗВЪНРЕДНО: Затварят за две нощи поред летище „Васил Левски“, освен за военни полети13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          Врам Чифчиян: Делегираните бюджети превръщат културата в търговия

          Делегираните бюджети убиват изкуството, а Корнелия Нинова е единственият държавник срещу статуквото, смята диригентът Врам Чифчиян

          
          Системата на делегираните бюджети в сценичните изкуства е порочна и превръща оперно-симфоничните дружества в търговски предприятия. Това заяви диригентът и учредител на партия „Непокорна България“ Врам Чифчиян в разговор с Николай Колев. Според него този модел не съществува никъде по света и води до тежки дефицити в оперите.

          Трифон Панчев: Листите на БСП са почти готови, предстои избор на Изпълнително бюро Трифон Панчев: Листите на БСП са почти готови, предстои избор на Изпълнително бюро

          Чифчиян посочи, че методиката, при която държавната субсидия зависи пряко от продадените билети, създава феодална зависимост на артистите от административните директори. Той даде пример с Италия, където културните институти функционират чрез фондации с участието на общината, държавата и меценати, което гарантира стабилност и качество.

          Музикантът коментира и политическия си път, като обясни напускането си на БСП с изключването на Корнелия Нинова. Той определи действията на социалистите като грешка и разкритикува ръководството на партията в Пловдив за промяна в моралните позиции.

          Диригентът определи Нинова като единствения държавник, който води реална битка с „дълбоката държава“ и модела „Борисов-Пеевски“. Той изрази надежда, че формацията „Непокорна България“ ще влезе в парламента и ще работи за социална справедливост и дипломация.

          Крум Зарков: БСП скъсва със зависимостите, бизнес интересите трябва да отстъпят Крум Зарков: БСП скъсва със зависимостите, бизнес интересите трябва да отстъпят

          Относно професията си, Чифчиян описа дирижирането като магия, при която звукът се извлича без физически досег с инструмента. Той допълни, че е представил пред съвета на партията концепция за ново управление на културните институти, която изключва делегираните бюджети.

