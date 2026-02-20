Системата на делегираните бюджети в сценичните изкуства е порочна и превръща оперно-симфоничните дружества в търговски предприятия. Това заяви диригентът и учредител на партия „Непокорна България“ Врам Чифчиян в разговор с Николай Колев. Според него този модел не съществува никъде по света и води до тежки дефицити в оперите.

Чифчиян посочи, че методиката, при която държавната субсидия зависи пряко от продадените билети, създава феодална зависимост на артистите от административните директори. Той даде пример с Италия, където културните институти функционират чрез фондации с участието на общината, държавата и меценати, което гарантира стабилност и качество.

Музикантът коментира и политическия си път, като обясни напускането си на БСП с изключването на Корнелия Нинова. Той определи действията на социалистите като грешка и разкритикува ръководството на партията в Пловдив за промяна в моралните позиции.

Диригентът определи Нинова като единствения държавник, който води реална битка с „дълбоката държава“ и модела „Борисов-Пеевски“. Той изрази надежда, че формацията „Непокорна България“ ще влезе в парламента и ще работи за социална справедливост и дипломация.

Относно професията си, Чифчиян описа дирижирането като магия, при която звукът се извлича без физически досег с инструмента. Той допълни, че е представил пред съвета на партията концепция за ново управление на културните институти, която изключва делегираните бюджети.