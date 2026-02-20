НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоВойна

          ВСУ: Руската армия готви обкръжение на Лиман и удар по Славянск от север

          20 февруари 2026 | 16:12 10
          Лиман
          Лиман
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Руската армия планира да обкръжи Лиман, за да създаде условия за по-нататъшно настъпление към Славянск и Краматорск от север, но засега не успява да постигне целите си. Това заяви говорителят на Обединените сили на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Виктор Трегубов в ефира на ТВ „Суспилне“.

          - Реклама -
            
            

          Говорителят отбеляза, че на Лиманско направление „руснаците активно настъпват, включително се опитват да проникнат в Дробишево“.

          Трегубов отбеляза, че активни боеве се водят в целия сектор и се характеризират с висока интензивност. Украинските сили оказват ожесточена съпротива на действията на руските войски.

          Той уточни, че целта на руснаците е да обкръжат и изтласкат ВСУ от град Лиман.

          „Лиман е ключово селище, контролът върху което би позволил на руснаците да развият офанзива към агломерацията Славянск-Краматорск от север, през Райгородок и отвъд. Разбира се, това би поставило украинските сили в Донбас в неудобно положение и би заплашило ключовия бастион на украинските сили в Донбас – агломерацията Славянск-Краматорск, която руснаците считат за ключов елемент от плана си за контрол над Донецка област като цяло“, подчерта Трегубов.

          В същото време, уверява говорителят, руснаците в момента не са в състояние да постигнат тази цел.

          Той добави, че те все още не използват техника, но има случаи на проникване на малки пехотни групи:

          „Вече има двучленни подразделения, които напредват много активно. Но двучленните подразделения се движат в непрекъснат поток. Това, да кажем, е проблем. Това е много голям брой руски персонал. Те постоянно се опитват да напредват“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Трус от 5,8 разтърси Афганистан

          Пламена Ганева -
          Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси източен Афганистан. Трусът е усетен в Кабул и Нангархар.
          Политика

          Тръмп струпва военна мощ край Иран: Най-големият самолетоносач в света се насочва към Близкия изток

          Пламена Ганева -
          САЩ изпращат най-големия самолетоносач в света към Близкия изток. Президентът Доналд Тръмп обмисля ограничен удар срещу Иран, ако няма напредък по ядреното споразумение.
          Война

          Украйна разкри последствията от удара, спрял руския нефт за Орбан и Фицо

          Христо Иванов -
          Операторът подчерта, че Русия систематично атакува обекти на нефтена и газова инфраструктура
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions