ВСУ: Руската армия готви обкръжение на Лиман и удар по Славянск от север

Руската армия планира да обкръжи Лиман, за да създаде условия за по-нататъшно настъпление към Славянск и Краматорск от север, но засега не успява да постигне целите си. Това заяви говорителят на Обединените сили на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Виктор Трегубов в ефира на ТВ „Суспилне“.

Говорителят отбеляза, че на Лиманско направление „руснаците активно настъпват, включително се опитват да проникнат в Дробишево“.

Трегубов отбеляза, че активни боеве се водят в целия сектор и се характеризират с висока интензивност. Украинските сили оказват ожесточена съпротива на действията на руските войски.

Той уточни, че целта на руснаците е да обкръжат и изтласкат ВСУ от град Лиман.

„Лиман е ключово селище, контролът върху което би позволил на руснаците да развият офанзива към агломерацията Славянск-Краматорск от север, през Райгородок и отвъд. Разбира се, това би поставило украинските сили в Донбас в неудобно положение и би заплашило ключовия бастион на украинските сили в Донбас – агломерацията Славянск-Краматорск, която руснаците считат за ключов елемент от плана си за контрол над Донецка област като цяло“, подчерта Трегубов.

В същото време, уверява говорителят, руснаците в момента не са в състояние да постигнат тази цел.

Той добави, че те все още не използват техника, но има случаи на проникване на малки пехотни групи:

„Вече има двучленни подразделения, които напредват много активно. Но двучленните подразделения се движат в непрекъснат поток. Това, да кажем, е проблем. Това е много голям брой руски персонал. Те постоянно се опитват да напредват“.