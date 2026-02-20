НА ЖИВО
          НачалоВойна

          ВСУ съобщиха за успехи на Южния фронт: блокирали са придвижването на руските войски

          20 февруари 2026 | 13:11 860
          Украински военни при Гуляйполе
          Украински военни при Гуляйполе
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са провели успешни контранастъпателни и щурмови действия в Запорожка област, които са им позволили да блокират по-нататъшното придвижване на руската армия. Това заяви говорителят на Силите за отбрана на Юга на Украйна Владислав Волошин в ефира на ТВ „Суспилное“.

          По-конкретно, той коментира настъплението на ВСУ, които са изтласкали руските части от няколко сектора на фронта, включително на Александровско направление.

          „Проведохме няколко контраатаки и атаки по няколко участъка от бойната линия. Намалихме предимно така наречената „сива зона“. Попречихме на противника да атакува и да използва успеха си в няколко посоки. Освен това му попречихме да създаде подсилващи групи“, отбеляза Волошин.

          Той добави, че според прихванати разговори от украинското разузнаване, няколко руски части са загубили бойни способности и в момента не са в състояние да напредват. Тези части също така не са в състояние да подготвят правилно подсилващи групи, за да задържат каквото и да било.

           „Постигнахме определени успехи. Първо, блокирахме настъплението на противника и активно се защитаваме“, добави Волошин.

          Говорителят отбеляза също, че до петнадесет населени места страдат от удари с руски управляеми авиобомби (КАБ). Сред тях са Верхня Терса, град Орехов и село Покровское.

          „Три до четири КАБ удрят ежедневно по почти цялата линия на съприкосновение. Руснаците в момента не нанасят масирани удари срещу отделна точка или населено място. Три до пет от тези КАБ падат върху почти всяко населено място по линията на съприкосновение“, заяви Волошин.

          Той отбеляза също, че руснаците са започнали да използват управляеми авиобомби по-често срещу град Запорожие. Тези КАБ са усъвършенствани, защото имат подобрени системи за полет и насочване. Обикновените КАБ не могат да достигнат регионалната столица.

