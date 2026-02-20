НА ЖИВО
          Вуликич: Дойдох, за да бъда шампион

          Искам да срещна моите нови съотборници и да изиграя доста мачове

          20 февруари 2026 | 22:23
          Левски показа първия ден в клуба на новото попълнение Стипе Вуликич. Хърватинът пристигна от италианския Сампдория. 

          „Благодаря, чувствам се много добре. Много съм развълнуван да съм тук. Искам да срещна моите нови съотборници и да изиграя доста мачове“.

          „Знам за Левски доста, мои приятели ми разказаха много неща. Това е един от най-големите клубове в България с много привърженици и трофеи и се надявам, че ще спечелим още купи тук“.

          „Започнах кариерата си в Хайдук. Там играх за всички юношески формации, а професионалния си дебют направих за Солин във втора хърватска дивизия. После играх един сезон в първа лига на Хърватия за Хърватски драговоляц. След това отидох в Перуджа в Серия Б, по-късно ме купи Сампдория и изкарах там две хубави години“.

          Вуликич говори и за Кристиан Димитров, негов конкурент в центъра на защитата и бивш играч на родния му Хайдук: „Не го познавам, но гледах мачове, когато той игра там. Винаги следя мачовете им и знам кой е“.

          „Разбира се, дойдох тук да бъда шампион“, каза Вуликич.

          „Знам, че публиката на Левски е много голяма. Нямам търпение да се видим на стадиона“, завърши той. 

