      петък, 20.02.26
          Начало България Крими

          Записите повдигат още въпроси: Какво се крие зад случая „Петрохан-Околчица“?

          Новите видеозаписи повдигат допълнителни въпроси около случая с откритите тела в бившата хижа

          20 февруари 2026 | 08:46 2801
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След като разследващите разпространиха нови записи от шест видеокамери, разположени около бившата хижа „Петрохан“, въпросът дали истината по случая ще бъде изяснена остава отворен. Кадрите обхващат периода от 31 януари до 2 февруари – времето, когато беше подаден сигнал за пожар, а впоследствие бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев.

          „Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента. Не бих изразил криминалистично становище. Мисля, че на следващата пресконференция ще чуем обяснение. Видяхме, че и последните пъти изникваха въпроси и на пресконференциите се навлиза в обяснителни детайли, от които ни става ясно. Има много дребни неща, които са специфични и професионални и отнема време да се разберат”, коментира Филип Гунев в предаването „Здравей, България“.

          „Мотив все още няма“: Нови детайли по случая „Петрохан – Околчица“ „Мотив все още няма“: Нови детайли по случая „Петрохан – Околчица“

          По думите му към момента усилията на разследващите са насочени основно към установяване на фактите около случилото се, но отговорът на въпроса „защо“ ще изисква значително повече време.

          „Мисля, че дори близките да видят записите от тази камера, за която знаем, че евентуално е заснела точно какво се е случило в „Петрохан”, и да разберат, че се извършва самоубийство, у всички ще остане въпросът защо. Дали тези хора са били принудени, подведени, манипулирани по някакъв начин да го направят? От кого? Каква е била ролята на учителя?”, заяви той.

          Според Гунев все още липсва логично обяснение за т.нар. духовен елемент в случая.

          „Това, което се подхвърля като религиозни практики и просто се заявява, че това е секта, само по себе си не обяснява и не дава отговор на въпроса защо”, каза още бившият заместник-министър на вътрешните работи.

          Разследването продължава, а новите кадри добавят още детайли към сложния пъзел около трагедията край „Петрохан“.

          Последвайте Евроком в Google News

