Затворът оттегли искането за предсрочно освобождаване на Евелин Банев-Брендо

Софийският градски съд прекрати производството по предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо, като определението подлежи на жалба и протест.

Според съдията процедурата е била инициирана от началника на Софийския затвор, който впоследствие е бил временно отстранен. В съдебната зала упълномощен представител на настоящия началник е оттеглил искането, което е послужило като основание за прекратяване на делото.

По думите на прокурор Ангел Кънев Брендо трябва да направи ново искане към изпълняващия функциите началник на затвора, който смени временно остранения Борислав Чорбански.

Евелин Банев – Брендо се предаде в Софийския затвор на 24 юни 2024 г., след като беше обявен за международно издирване през 2018 година.

Случаят привлече обществено внимание и заради информацията, че предложението за предсрочно освобождаване не е било изолирано и е касаело и друг лишен от свобода.