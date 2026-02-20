Здравословен проблем върнал Иво Калушев от Мексико, твърди българка от Плая дел Кармен

Здравословен проблем е причината Иво Калушев да напусне Мексико и да се върне в България. Това твърди пред „България Днес“ гмуркачката Теодора, която е живяла в курорта Плая дел Кармен и познава мъжете, загинали в хижа „Петрохан“ и на връх Околчица.

- Реклама -

По думите ѝ Калушев е имал здравословни оплаквания, свързани с дихателните пътища.

„Иво Калушев имаше здравословни проблеми, свързани с дихателните пътища, и затова си тръгнаха от Мексико. Климатът там не е позволявал той да се възстанови, защото е много влажен и не е за всеки“, разказа тя.

Теодора уточнява, че е чувала за тези проблеми от свои познати. Според първоначалните информации групата е напуснала имението си в рамките на един следобед. Властите разследват причините за спешното заминаване, като се споменават версии за дрога и други незаконни дейности, но към момента няма официално потвърдена информация. Изискани са данни и от мексиканските власти.

Инструкторката по гмуркане заминава за Мексико през 2013 г., когато Калушев и останалите вече са се установили на полуостров Юкатан. Тя подчертава, че не е била част от групата.

„Не ни е свързвало гмуркането, не съм била запалена по пещерно гмуркане. Попаднах на тях, защото бяха единствените българи в района на Плая дел Кармен. Впоследствие и аз започнах курсове, но на друго място“, сподели Теодора.

По думите ѝ членовете на групата са били „добри хора“ и са проявявали грижа към природата. В Мексико тя също се насочва към будизма и по-късно търси духовно наставничество от Калушев, но без успех.

„Практиката беше за много напреднало ниво и беше много трудна за мен. Няма нищо, свързано със сексуални практики, педофилия и т.н., беше си традиционна будистка практика, но аз бях начинаеща“, казва тя.

Теодора обяснява, че според будисткото учение подготовката за смъртта и осъзнатостта са основни елементи, но подчертава, че тези практики не включват агресия.

„Всички тези напускания на тялото стават по медитативен, естествен начин“, посочва тя.

Темата за духовните практики бе засегната и от София Андреева – майката на Валери, който твърди, че е бил сексуално експлоатиран от Калушев. Тя отрича обвиненията на сина си и заявява, че не вярва на версията за ритуално самоубийство. В публикация в социалните мрежи тя споменава за практиката Пхова – изстрелване на съзнанието през фонтанелата.

Разследването по случая „Петрохан – Околчица“ продължава, като към момента официалните органи не са излезли с окончателни заключения за мотивите и обстоятелствата около трагедията.