Здравословен проблем върнал Иво Калушев от Мексико, твърди българка от Плая дел Кармен

Здравословен проблем е причината Иво Калушев да напусне Мексико и да се върне в България. Това твърди пред „България Днес“ гмуркачката Теодора, която е живяла в курорта Плая дел Кармен и познава мъжете, загинали в хижа „Петрохан“ и на връх Околчица.
По думите ѝ Калушев е имал здравословни оплаквания, свързани с дихателните пътища.
Теодора уточнява, че е чувала за тези проблеми от свои познати. Според първоначалните информации групата е напуснала имението си в рамките на един следобед. Властите разследват причините за спешното заминаване, като се споменават версии за дрога и други незаконни дейности, но към момента няма официално потвърдена информация. Изискани са данни и от мексиканските власти.
Инструкторката по гмуркане заминава за Мексико през 2013 г., когато Калушев и останалите вече са се установили на полуостров Юкатан. Тя подчертава, че не е била част от групата.
По думите ѝ членовете на групата са били „добри хора“ и са проявявали грижа към природата. В Мексико тя също се насочва към будизма и по-късно търси духовно наставничество от Калушев, но без успех.
Теодора обяснява, че според будисткото учение подготовката за смъртта и осъзнатостта са основни елементи, но подчертава, че тези практики не включват агресия.
Темата за духовните практики бе засегната и от София Андреева – майката на Валери, който твърди, че е бил сексуално експлоатиран от Калушев. Тя отрича обвиненията на сина си и заявява, че не вярва на версията за ритуално самоубийство. В публикация в социалните мрежи тя споменава за практиката Пхова – изстрелване на съзнанието през фонтанелата.
Разследването по случая „Петрохан – Околчица“ продължава, като към момента официалните органи не са излезли с окончателни заключения за мотивите и обстоятелствата около трагедията.