          НачалоВойна

          Зеленски нареди на съветниците си да се готвя за война с Русия още три години след Мюнхенската конференция по сигурността

          20 февруари 2026 | 10:10 963
          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          След Мюнхенската конференция по сигурността, президентът на Украйна Володимир Зеленски нареди разработването на военен план за още три години, заяви журналистът на The Wall Street Journal Боян Панчевски в подкаст на Spotify, позовавайки се на източници в Киев.

          Според него украинският лидер е обяснил това с аргумента, че вече не вярва в преговорите с Русия.

          „Това, което ме прави най-скептичен, е личната среща (на Зеленски – бел. ред.) с най-близките му съветници миналия четвъртък (12 февруари – бел. ред.) <…> Там той заяви, че преговорите са се провалили и сега трябва да разработят военен план за още три години. Всички бяха шокирани“, заяви Панчевски.

          Според източници, преди това Киев се е готвил за референдум за евентуално мирно споразумение с Русия, както и за президентски избори. Според Панчевски причините за рязката промяна на мнението в Киев са неизвестни, но може да е свързана с гаранциите за сигурност, предложени от президента на САЩ Доналд Тръмп. Зеленски, според журналиста, може да ги е сметнал за недостатъчни.

          По-рано The Sun съобщи, че Зеленски е нападнал американския лидер по време на преговорите в Женева. Той критикува подхода на Тръмп към мирното споразумение, определяйки го като несправедлив, и предупреди, че Украйна „никога няма да прости на САЩ“.

          В навечерието на преговорите в сряда, Зеленски изрази загриженост, че Тръмп вече е взел решение, неблагоприятно за Киев, и нарече призивите му за отстъпки нечестни.

          Война

          Отговор на „Искандер“ и „Кинжал“: САЩ изпитват нов радар за Patriot

          Христо Иванов -
          Това ще е основният радар за бъдещи доставки на Patriot и вероятно ще увеличи цената на една система за противоракетна отбрана.
          Култура

          Свлачище застрашава хълма „Трапезица“, искат спешно укрепване и нова подпорна стена

          Десислава Димитрова -
          Спешно укрепване на свлачище и изграждане на нова подпорна стена на хълма „Трапезица“ е поискал кметът на Велико Търново Даниел Панов от държавата.
          Война

          „Уралвагонзавод“ изпрати на руските войски в Украйна БРЕМ-80

          Христо Иванов -
          БРЕМ-80 е базирана на шасито на танк Т-80.
