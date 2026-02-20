След Мюнхенската конференция по сигурността, президентът на Украйна Володимир Зеленски нареди разработването на военен план за още три години, заяви журналистът на The Wall Street Journal Боян Панчевски в подкаст на Spotify, позовавайки се на източници в Киев.

- Реклама -

Според него украинският лидер е обяснил това с аргумента, че вече не вярва в преговорите с Русия.

„Това, което ме прави най-скептичен, е личната среща (на Зеленски – бел. ред.) с най-близките му съветници миналия четвъртък (12 февруари – бел. ред.) <…> Там той заяви, че преговорите са се провалили и сега трябва да разработят военен план за още три години. Всички бяха шокирани“, заяви Панчевски.

Според източници, преди това Киев се е готвил за референдум за евентуално мирно споразумение с Русия, както и за президентски избори. Според Панчевски причините за рязката промяна на мнението в Киев са неизвестни, но може да е свързана с гаранциите за сигурност, предложени от президента на САЩ Доналд Тръмп. Зеленски, според журналиста, може да ги е сметнал за недостатъчни.

По-рано The Sun съобщи, че Зеленски е нападнал американския лидер по време на преговорите в Женева. Той критикува подхода на Тръмп към мирното споразумение, определяйки го като несправедлив, и предупреди, че Украйна „никога няма да прости на САЩ“.

В навечерието на преговорите в сряда, Зеленски изрази загриженост, че Тръмп вече е взел решение, неблагоприятно за Киев, и нарече призивите му за отстъпки нечестни.